حدث ليلاً| تأييد دولي لإعلان القاهرة لحل أزمة ليبيا وقرار بمنع ظهور 5 إعلاميين

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

تحذير لتركيا ومبادرة من 8 بنود.. تفاصيل "إعلان القاهرة" لحل الأزمة الليبية (فيديو)

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن جهود البرلمان الليبي والجيش الوطني مكنت من التوصل إلى مبادرة شاملة؛ لإنهاء الصراع في ليبيا.

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الصحة: 1497 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".. و32 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 380 من المصابين بفيروس "كورونا" من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8538 حالة.

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قوى دولية وعربية تصطف خلف إعلان القاهرة: ندعم الحل المصري للأزمة الليبية

أعربت دول عربية وغربية عدة، عن تأييدها لـ"إعلان القاهرة"، الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، متضمنًا مبادرة ليبية، لوضع حلول سياسية للأزمة المندلعة حاليًا في ليبيا.

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مصدر بـ"الأعلى للإعلام" يكشف حقيقة وجود تدخلات لإلغاء قرار منع ظهور 5 إعلاميين

نفى مصدر مسئول بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ما نشر حول وجود تدخلات لإلغاء قرار حظر ظهور عدد من الإعلاميين في وسائل الإعلام، كان آخرهم 5 من مقدمي البرامج على قناة النهار.

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المسماري: نواجه هجمه تركية مباشرة.. وأمن مصر وليبيا لا يتجزأ

قال اللواء أحمد المسمارى، المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى، إن أمن ليبيا هو أمن مصر ، ولا يفصل بين ليبيا و مصر حدود أو جوازات سفر، والعلاقات ال مصر ية الليبية ممتدة على مر التاريخ، ومتفائل بتغيير الأوضاع فى ليبيا بعد إعلان القاهرة ، وأن يعم السلام بعد مساعي الرئيس السيسى، وتستقر الأوضاع فى ليبيا.

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أحمد عكاشة: الخوف من كورونا يصيب بأمراض قلبية والسكري

قال الدكتور أحمد عكاشة مستشار رئيس الجمهورية للصحة النفسية والتوافق المجتمعي، إن الخوف من الكورونا أخطر من المرض نفسه لأنه يتسبب في إصابة الناس بالاكتئاب.

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بسبب امتحانات الثانوية العامة.. خالد أبو بكر يطالب النواب باستدعاء وزير التعليم

طالب الإعلامي خالد أبو بكر، رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، باستدعاء الدكتور طارق شوقي وزير التعليم، لمناقشة عقد امتحانات الثانوية العامة.

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حاملا أنبوب تنفس.. تاكسي ينقل مريضا - صور

التقطت عدسة "الخليج 365" صورًا لمريض أثناء نقله بواسطة تاكسي، مع دخول ساعات الحظر حيز التنفيذ في نطاق مدينة 6 أكتوبر.

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بايدن يعد بمحاربة العنصرية والسعي لإصلاح الشرطة

تعهد جو بايدن، نائب الرئيس السابق الذي يخوض الانتخابات ضد الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل، بمحاربة العنصرية والكفاح من أجل إجراء إصلاحات داخل الشرطة بعد وفاة جورج فلويد على أيدي الشرطة.

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جونسون يضع خططا "لإعادة بناء بريطانيا" بعد كورونا

يعتزم رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون أن يضع قريبًا خططًا لـ "إعادة بناء بريطانيا"' في أعقاب جائحة فيروس كورونا، وسط تقارير تفيد بأنه يسعى لتخفيف قيود الإغلاق بسرعة لإنقاذ ملايين الوظائف.

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استقالة وحدة بالشرطة الأمريكية تضامنا مع ضابطين فُصلا بسبب سبعيني.. ماذا حدث؟

تحدثت وسائل إعلام أمريكية، عن استقالة وحدة تدخل تكتيكية كاملة بالشرطة الأمريكية في مدينة بافلو بولاية نيويورك.

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