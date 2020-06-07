​​في تقرير لمجلس الوزراء.. وزير الاتصالات يكشف تفاصيل "المنصة الرقمية"

محمد اسماعيل - القاهرة - قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مبادرة "فرصتنا.. رقمية" هدفها دعم وتعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات في مصر والمسجلة بقاعدة بيانات "هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات" "ايتيدا"، عن طريق المساهمة في مشاريع التحول الرقمي للجهات الحكومية، والتي تهدف إلى تحسين أداء الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى، ورفع جودة وكفاءة الخدمات التي تقدمها للجمهور من خلال تحسين بيئة العمل بها، وكذلك تحفيز مساهمة الشركات المحلية في خلق المزيد من فرص العمل للشباب المصري؛ بما يعزز من تنافسيتها في الأسواق المحلية والعالمية.

جاء ذلك خلال استعراض رئيس مجلس الوزراء تقريرًا من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تضمن أبرز المبادرات التي أطلقتها الوزارة خلال الفترة الماضية والتي تستهدف بناء الإنسان المصري، ودعم عملية التحول الرقمي.

وتتضمن المنصة الرقمية، التي تم إطلاقها، تفاصيل مشروعات التحول الرقمي الجاري تنفيذها للجهات الحكومية المختلفة، ويتيح كل مشروع مجموعة من الفرص المتاحة والتي يمكن إسنادها إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما تتضمن المنصة الشروط والمواصفات الفنية لكل فرصة والجهة المنفذة، وإحصاءات ومؤشرات الأداء الرئيسية لمتابعة مراحل المشروعات والفرص المعلنة بشفافية، كما سيتم من خلال المنصة الإعلان عن الشركات التي تم إسناد تلك الأعمال إليها.

أما المبادرة الثانية التي جاءت في تقرير وزير الاتصالات لمبادرات بناء الإنسان المصري فهي مبادرة "مستقبلنا.. رقمي" لتدريب 100 ألف فرد على مهارات ووظائف المستقبل، وتأتي في إطار العمل على تعزيز مكانة مصر على خريطة تكنولوجيا المعلومات ووضعها ضمن أكبر الدول المصدرة للخدمات الرقمية وإتاحة فرص عمل للشباب على نطاق واسع من خلال تأهيلهم على ممارسة الوظائف الرقمية الحرة.

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وأشار وزير الاتصالات إلى أن هذه المبادرة عبارة عن منحة مجانية أطلقتها الوزارة من خلال "هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" لتدريب الشباب في مجالات تكنولوجيا المعلومات المتطورة، من خلال أكاديمية افتراضية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ حيث تستهدف المنحة تدريب 100 ألف شاب وشابة في مجالات برمجيات الويب وعلوم البيانات والتسويق الإلكتروني، وذلك من خلال مسارات تدريبية متخصصة تم إعدادها بالتعاون مع كبرى الشركات التكنولوجية ويتم توفيرها على منصة "يوداستي" العالمية والرائدة في مجال التعلم عبر الإنترنت.

وتتيح المبادرة التدريب على أربعة مستويات؛ وهي المستوى الأساسي والمحترف والمتقدم والمستوى المتميز، وبإجمالي 12 مسارا تدريبيا تغطي المهارات التكنولوجية الأكثر طلباً محلياً وعالمياً وذات الاحتياج الأكثر نمواً، وذلك من أجل استيعاب أكبر عدد من المتقدمين على اختلاف قدراتهم الفنية، وتتضمن المنحة تنفيذ كل متدرب عددًا من المشروعات التكنولوجية مع توفير مراجعين لتصحيح وتقييم هذه المشروعات، وكذلك عقد مجموعات تعليمية بإشراف موجهين متخصصين لتشجيع نقل المعرفة بين المتدربين وعرض نماذج أعمال وتجارب ونماذج ناجحة للعمل الحر والعمل عن بعد.

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