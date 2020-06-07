النيران تلتهم محل عطور في بولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، الأحد، من السيطرة على حريق اندلع في محل عطور بمنطقة بولاق الدكرور دون خسائر في الأرواح.

مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة تلقى بلاغا من عمليات شرطة النجدة بنشوب حريق وتصاعد من أحد المحال التجارية بمنطقة "همفرس".

ودفع اللواء هاني سعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ 3 سيارات إطفاء، وأمكن السيطرة على الحريق الذي التهم محتويات المحل، ومنع خطر امتداده إلى الوحدات السكنية والمحلات المجاورة.

ونفذ رجال الإطفاء عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.