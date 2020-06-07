محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أصييب صبي بكدمات وسحجات بالجسم، صدمته سيارة أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق، الأحد. تلقى مشرف غرفة عمليات المرور إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصاب أعلى دائري القومية العربية. شهود عيان أفادوا بأن المصاب "بيطير طيارته فوجئ بسيارة مسرعة صدمته". وتم نقله بواسطة الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر المحضر اللازم.

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كانت هذه تفاصيل خبر سيارة تصدم صبيًّا أعلى "دائري الوراق".. وشهود: "كان بيطير طيارة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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