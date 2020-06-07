أخبار مصر | شديد الحرارة وشبورة خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الأحد

كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 07:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر شديد الحرارة وشبورة خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الأحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت الأرصاد الجوية بيانا، كشفت فيه عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد الموافق 7 يونيو 2020، معلنة عن وجود شبورة خفيفة في الصباح الباكر على الطرق السريعة لا تعيق الرؤية، مع وجود طقس لطيف على السواحل الشمالية الغربية.

طقس ساعات النهار

وحذرت الأرصاد الجوية، من حالة الطقس، مشيرة إلى أن البلاد تشهد ارتفاعا حادا في درجات الحرارة، ويسود طقس حار على القاهرة والوجه البحري، كما يشهد شمال وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة، مع رياح معتدلة.

طقس ساعات الليل

وتوقعت الأرصاد الجوية في بيانها، أن الطقس يميل للبرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.

بيان بدرجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد، إليكم التالي:

درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 21 والعظمى 39

درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 19 والعظمى 38

درجات الحرارة في طنطا الصغرى 19 والعظمى 37

درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 20 والعظمى 36

درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 20 والعظمى 28

درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 20 والعظمى 31

درجات الحرارة في مطروح الصغرى 15 والعظمى 24

درجات الحرارة في السلوم الصغرى 17 والعظمى 26

درجات الحرارة في سيوة الصغرى 19 والعظمى 33

درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 19 والعظمى 31

درجات الحرارة في دمياط الصغرى 18 والعظمى 30

درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 19 والعظمى 39

درجات الحرارة في الاسماعيلية الصغرى 17 والعظمى 38

درجات الحرارة في السويس الصغرى 18 والعظمى 37

درجات الحرارة في العريش الصغرى 18 والعظمى 30

درجات الحرارة في رفح الصغرى 17 والعظمى 30

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درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 21 والعظمى 32

درجات الحرارة في نخل الصغرى 16 والعظمى 36

درجات الحرارة في نويبع الصغرى 25 والعظمى 37

درجات الحرارة في طابا الصغرى 22 والعظمى 36

درجات الحرارة في كاترين الصغرى 17 والعظمى 28

درجات الحرارة في الطور الصغرى 21 والعظمى 32

درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 26 والعظمى 31

درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 25 والعظمى 31

درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 24 والعظمى 34

درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 19 والعظمى 41

درجات الحرارة في بني سويف الصغرى 20 والعظمى 41

درجات الحرارة في المنيا الصغرى 22 والعظمى 40

درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 22 والعظمى 40

درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 23 والعظمى 40

درجات الحرارة في قنا الصغرى 25 والعظمى 40

درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 26 والعظمى 41

درجات الحرارة في أسوان الصغرى 27 والعظمى 41

درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 26 والعظمى 38

درجات الحرارة في الوادي الجديد الصغرى 25 والعظمى 41

درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 26 والعظمى 35

درجات الحرارة في أبورماد الصغرى 26 والعظمى 34

درجات الحرارة في حلايب الصغرى 28 والعظمى 31

درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 27 والعظمى 31