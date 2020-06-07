شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طقس الـ3 أيام المقبلة: ارتفاع درجات الحرارة شبورة مائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن طقس الـ3 أيام المقبلة، والتي يستمر فيها ارتفاع درجات الحرارة.

ويتوقع خبراء الأرصاد أن يسود اليوم الأحد طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، لطيف على السواحل الشمالية الغربية، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، مائل للبرودة على معظم الأنحاء لطيف على شمال وجنوب الصعيد، وهناك شبورة خفيفة صباحاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة (20%) ورياح تنشط على السواحل الشمالية الغربية.

ويشير الخبراء إلى أن معظم البلاد تتأثر بامتداد منخفض السودان، والسواحل تتأثر بامتداد مرتفع جوي على البحر المتوسط.

وتكون حالة كل من البحرين المتوسط والأحمر معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، والرياح السطحية على البحر المتوسط شمالية شرقية وعلى الأحمر شمالية غربية.

وتبلغ درجات الحرارة العظمى والصغرى على القاهرة «39– 21»، والإسكندرية «28– 20»، وقنا «40- 25»، والأقصر «41 – 26»، وأسوان «41 – 27».

أما غداً الاثنين فيسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، وهناك شبورة مائية صباحاً على الوجه البحرى، والرياح معتدلة على معظم الأنحاء تنشط أحيانا على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وتبلغ درجات الحرارة العظمى والصغرى على القاهرة الكبرى «37 – 19»، والوجه البحرى «34 – 19»، والسواحل الشمالية الغربية «26 – 19»، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «28– 19»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «37 – 26»، وشمال الصعيد «37 – 24»، وجنوب الصعيد «44 – 30» درجة مئوية.

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أما الثلاثاء فيسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، وهناك شبورة مائية صباحاً على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة على معظم الأنحاء تنشط أحيانا على القاهرة الكبرى وعلى بعض المناطق على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وتبلغ درجات الحرارة العظمى والصغرى على القاهرة الكبرى «34– 20»، والوجه البحرى «33– 19»، والسواحل الشمالية الغربية «26 – 20»، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «28– 19»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «32 – 25»، وشمال الصعيد «35 – 23»، وجنوب الصعيد «42 – 27» درجة مئوية.