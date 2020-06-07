أهم أعمال تطوير ميدان التحرير بعد تثبيت المسلة والكباش الفرعونية فى 10 نقاط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر ميدان التحرير فى أبهى صوره الرائعة بعد الانتهاء من تطويره وقرب افتتاحه والانتهاء من تحديث منظومة الإضاءه به لتظهر معالم الميدان بالكامل، خاصة بعد تثبيت المسلة والكباش الفرعونية . ويرصد ”الخليج 365” أهم التغييرات التي تمت بالميدان وأعمال التطوير التي شهدها الميدان.. ويرصد ”الخليج 365” أهم التغييرات التي تمت بالميدان وأعمال التطوير التي شهدها الميدان.. 1. تم تثبيت مسلة فرعونية وسط الميدان يحيطها 4 كباش فرعونية. 2. تم إنشاء نافورة مدرجة بـ3 مستويات بوسط الميدان وزراعة النباتات حولها. 3. دهان العقارات المطلة على الميدان لتظهر بشكل موحد. 4. إنارة كل المباني المطلة على الميدان بمنظومة إنارة على أعلى مستوى. 5. زراعة الميدان بالكامل بنباتات "نخيل وزيتون ونباتات بردى وخروب وجميز، وشجر مخيط، وسنط". 6. تنفيذ نظام إضاءة نفذتها شركة الصوت والضوء بالميدان بالكامل . Advertisements 7. إزالة الحدائق الموجودة بالميدان وإعادة زراعتها بالنخيل ونباتات الزينة. 8. زراعة المنطقة السطحية لجراج التحرير بأشجار الزيتون والنخيل، ونشر مقاعد للجلوس بطول الحدائق. 9. شهدت المنطقة المواجهة لمجمع التحرير زراعة النخيل والزيتون ونباتات الزينة داخل أحواض متنقلة. 10. التعاقد مع شركة أمن لتأمين الميدان.

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