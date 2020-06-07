شكرا لقرائتكم خبر عن فى مثل هذا اليوم.. ولادة 4 علماء حصلوا على جائزة نوبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "7 يوينو"، شهد هذا اليوم مولد أربعة من علماء حاصلين على جائزة نوبل فى عدة مجالات، نرصد أهم وابرز المعلومات كالتالى..

(1) فيليب أنتون لينارد:

عالم فيزيائى ألمانى، ولد في 7 يونيو 1862، في براتيسلافا عاصمة سلوفاكيا، وحصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1905، عن أبحاثه في أشعة الكاثود واكتشاف بعض خصائصها، وتوفى في 20 مايو 1947 في مسلهوسن، وبدأ في دراسة الفيزياء والكيمياء عام 1880.



فيليب أنتون لينارد

(2) تشارلس جلوفر باركلا:

عالم فيزيائى بريطانى، ولد فى 7 يونيو 1877، حصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1917 عن وذلك لإكتشافه الآشعات السينية المميزة لكل عنصر، كما حصل على وسام هيوز من الجمعية الملكية في نفس العام، وتوفى فى 23 أكتوبر 1944.





تشارلس غلوفر باركلا

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(3) روبرت موليكن:

عالم بالفيزياء والكيمياء، ولد بماساتشوستس فى 7 يونيو 1896، حصل على بكالوريوس العلوم سنة 1917، وعمل فى قسم الأسلحة الكيميائية بالجيش الأمريكي خلال الحرب العالمية الأولى، وفى عام 1966 حصل على جائزة نوبل في الكيمياء لعمله الأساسي بشأن الروابط الكيميائية والتركيب الإلكتروني للجزيئات من قبل الطريقة المدارية الجزيئية، وتوفي روبرت موليكن سنة 1986 إثر أزمة قلبية.



روبرت موليكن

(4) أورخان باموق:

كاتب وروائي تركى، ولد فى إسطنبول فى 7 يونيو سنة 1952، وهو أول روائي باللغة التركية يفوز بجائزة نوبل للأداب عام 2006، وترجمت أعماله إلى 34 لغة، وتم اختياره كعضو في لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي لسنة 2007، من أشهر رواياته جودت بك وأبناؤه فى عام 1982، والمنزل الهادئ عام 1991، والقلعة البيضاء عام 1995، والكتاب الأسود عام 1997، وورد في دمشق صدرت سنة 2000، والحياة الجديدة صدرت سنة 2001.