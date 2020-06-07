شكرا لقرائتكم خبر عن قرار من وزير النقل لإعادة 335 أردنيًا عالقين بمصر إلى عمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الفريق كامل الوزير، وزير النقل، رئيس وقيادات شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر چيت)، بدفع 10 حافلات سوبـر چيت فاخـرة لنقـــل الأردنيين العـالقين بمصر إلى الأردن، من محافظة القاهرة والإسكندرية إلى ميناء نويبع.

كما وجه الوزير بالتنسيق مع العلاقات العامة بالسفارة الأردنية وشركة الجسر العربي للملاحة، لنقل الركاب من ميناء نويبع إلى ميناء العقبة الأردني، بإجمالي 335 راكبًا، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الخاصة لمواجهة فيروس «كورونا» من حيث تعقيم الحافلات وتوزيع الكمامات والقفازات على الركاب.