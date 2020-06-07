شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. شارع سليمان أباظة بالدقى قبل وبعد التطوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت محافظة الجيزة من تطوير شارع سليمان أباظة بحى الدقى ليتحول الشارع 160 درجة، ويظهر بشكل جمالى بعد إعادة تشكيل الحديقة الوسطى له وتوسعته وفتح الجراجات المغلقة به لاستيعاب السيارات ومنع الانتظار العشوائى بالشارع واستغلاله في تسهيل حركة المرور بالمنطقة.

ويرصد ”الخليج 365” شكل شارع سليمان أباظة بالدقى قبل وبعد التطوير، حيث تظهر الصورة الفارق الكبير الذى أحدثه التطوير من تغير في المظهر الجمالى والتخلص من العشوائية التي أثرت على الشكل العام للمنطقة.

وكانت قد بدأت محافظة الجيزة فى تنفيذ مخطط لتطوير شارع سليمان أباظة، فى الدقى بما فيه الجزيرة الوسطى بالشارع، حيث عانى من صعوبة فى حركة سير المارة والسيارات وتحوله لساحات انتظار السيارات تسببت فى إعاقة شديدة للحركة المرورية.

وأكدت محافظة الجيزة، أن عرض الشارع يبلغ 5 أمتار فقط فى حين أن مساحة الجزيرة الوسطى بالشارع تبلغ 7 أمتار إضافة إلى أن هناك عدداً من الأشجار أصبحت تمثل مصدر خطورة للمارة والسيارات المتكدسة بالشارع وهو الأمر الذى دعا إلى أهمية توسعة الشارع بإزالة عدداً من الأشجار التى انتهى عمرها الافتراضى.

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وأوضحت محافظة الجيزة أن أعمال تطوير الجزيرة الوسطى سوف تحافظ على الزراعات الموجودة بها وكذلك سوف يتم زراعة أشجاراً إضافية بارتفاعات مناسبة تعكس شكلاً جمالياً للشارع فى الموعد المتعارف عليه علمياً لغرس الأشجار لتتماشى مع التنسيق الحضارى للشارع استكمالا للتنسيق الحضارى الشامل الذى تنفذه المحافظة.

كما أشارت محافظة الجيزة إلى أن تلك الأعمال تأتى ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية والتى من المقرر أن تشهد خلال العام الجارى طفرة كبيرة سواء على مستوى الأحياء أو المراكز فى إطار توجهات الدولة فى هذا الشأن وبما يتوائم مع الشكل الحضارى للمحافظة وتلبية رغبات المواطنين بها.