شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. بدء حجز وحدات الإعلان الثالث عشر للإسكان الاجتماعى لذوى الإعاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ اليوم مكاتب البريد فى استقبال الراغبين فى حجز وحدات الإعلان الثالث عشر من مشروع الإسكان الاجتماعى، من محدودى الدخل أصحاب ذوى الإعاقة فى شراء كراسات الشروط، وسداد مبلغ جدية الحجز وقدره 14 الف جنيه.

وخصصت وزارة الاسكان أيام محددة لذوى الإعاقة تبدا من الأحد حتى الأحد المقبل، على أن يكون أيضا لهم الحق في التقدم طوال فترة الإعلان والمحددة حتي يوم 4 يوليو المقبل.

وتتضمن وحدات الإعلان العاشر نحو 10 محافظات وهى (الفيوم – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر – مطروح)، على ان يتم سداد مقدم جدية حجز الوحدات السكنية، والمصروفات الإدارية، وتسجيل بيانات الحجز، ورفع الاستمارة والإقرار المرفقين بكراسة الشروط على الموقع الإليكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لحجز الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم (3 غرف وصالة - بمساحة تصل إلى 90 م2) المطروحة بالإعلان، وذلك خلال الفترة من 7/6/2020 : 13/6/2020، للمواطنين من ذوى الاحتياجات الخاصة فقط، ومن 14/6/2020 : 4/7/2020، لجميع المواطنين متضمنين ذوى الاحتياجات الخاصة.

من جانبها قالت مى عبدالحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى ، أن الوحدات المطروحة، موزعة كالتالى، بمناطق (طامية – هوارة المقطع – دمشقين – شدموه) بمحافظة الفيوم، ومنطقتى (الفشن – الواسطى) بمحافظة بنى سويف، ومناطق (سمالوط – مطاى – بنى مزار – مركز المنيا) بمحافظة المنيا، ومناطق (البداري – مركز أسيوط – ديروط – منفلوط – منقباد – أبنوب – أبوتيج – ساحل سليم – صدفا – الفتح – الغنايم – مدينة أسيوط الجديدة)، بمحافظة أسيوط، ومناطق (المراغة – المنشأة – جهينة – سوهاج – حى الكوثر – مدينة سوهاج الجديدة)، بمحافظة سوهاج، ومناطق (أبوتشت – نجع حمادى – الوقف – قوص – نقادة – مدينة قنا الجديدة)، بمحافظة قنا، ومناطق (اسنا (الدير شرق) – اسنا (الشغب) – ارمنت (أبوقليعى) – ارمنت (الريانية) – الطود – المدامود – القرنة (القديمة) – القرنة (الضبعية) – مدينة طيبة الجديدة)، بمحافظة الأقصر، ومنطقة كوم امبو، بمحافظة أسوان، ومناطق (رأس غارب – القصير – مرسى علم)، بمحافظة البحر الأحمر، ومناطق (الحمام – سيدى عبدالرحمن – العلمين – سيوه)، بمحافظة مطروح.

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وأضافت عبد الحميد ، أن سعر الوحدة (3 غرف وصالة) كاملة التشطيب بمحافظات (الفيوم – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان)، يبلغ 184 ألف جنيه، وبمحافظتى (البحر الأحمر – مطروح)، يبلغ 197 ألف جنيه، ويتم سداد مقدم جدية الحجز ويبلغ 14 ألف جنيه قبل الحجز على البوابة الإليكترونية للصندوق (وهو مبلغ يُرد في حالة عدم التخصيص)، مع سداد مبلغ 150 جنيها مصاريف إدارية (لا تُرد ولا تُسترد)، وذلك من خلال أي مكتب بريد مميكن على مستوى جميع المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية، ويتم استكمال باقى مقدم الحجز ليبدأ من 15 % من إجمالي ثمن الوحدة (تحدد طبقاً للدخل والسن) بعد الاستعلام الميدانى والائتمانى وانطباق الشروط على المتقدم وقبل التعاقد على الوحدة بنظام التمويل العقاري، ويتم سداد باقى إجمالى سعر الوحدة على أقساط شهرية بحد أقصى 20 عاماً بنظام التمويل العقارى المدعوم بفائدة 7 % سنويا (متناقصة) ولا يتم تغييرها طوال فترة التمويل، ويتم سداد 5 % من قيمة الوحدة كمبلغ الصيانة للمشروع (لا تُرد ولا تُسترد)، حيث سيقوم الصندوق باستخدام عائدها مستقبلاً بصفة دائمة للحفاظ على الطابع المعماري للمشروع والثروة العقارية، وهذا وفقاً لقرار مجلس الإدارة في هذا الشأن بحيث يتم سدادها نقداً عند التعاقد أو تقسيطها ضمن التمويل الممنوح للعميل، ولا يتجاوز الحد الأقصى لقسط التمويل ومبلغ الصيانة للوحدة السكنية 40% من صافي الدخل الشهري للمواطن (بزيادة سنوية تصل إلى 7 % لمدة تصل إلى 20 عاماً كحد أقصى)، بحيث يتم حسابه طبقاً لسعر بيع الوحدة ودخل صاحب الطلب.

وأكدت مى عبدالحميد أن سعر الوحدة لا يشمل الدعم النقدى المباشر الذى يتراوح بين 5 آلاف – 40 ألف جنيه مصرى حسب مستوى الدخل لصاحب الطلب ويخصم من سعر الوحدة، وكذا الدعم غير المباشر الذى تبلغ قيمته التقديرية 213 ألف جنيه مصرى تتمثل فيما يلى (دعم المرافق بمبلغ 62 ألف جنيه – دعم مقابل الانتفاع بالأرض المُقام عليها الوحدة السكنية بمبلغ 38 ألف جنيه – دعم لتكلفة التمويل العقارى يصل فى المتوسط لمبلغ 113 ألف جنيه مصرى خلال 20 عاماً).

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن شروط الحجز، تتضمن ما يلى، أن يكون المتقدم شخصاً طبيعياً مصرى الجنسية، وألا تقل سنه عن 21 عاماً ولا تزيد عن 50 عاماً في تاريخ نهاية الإعلان، ويُحظر على المتقدم شراء الوحدات نقداً ويلتزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى 20 عاماً، وأن يكون المتقدم من منخفضى الدخل، ولا يزيد صافي دخله السنوى من جميع مصادر دخله عن 68400 جنيه سنوياً للأسرة (بما يعادل 5700 جنيه شهريا)، وعن 50400 جنيه سنوياً للأعزب، (بما يعادل 4200 جنيه شهريا)، وفي حالة ثبوت عدم إرفاق مستندات الدخل للمتقدم عند التقديم على البوابة الإلكترونية يتم رفض الطلب، ويجب أن تتضمن مُستندات الدخل أن الدخل المذكور هو صافى الدخل، والحد الأدنى لصافي الدخل الشهري للتعامل بنظام التمويل العقاري 1300 جنيه.