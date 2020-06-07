بسبب امتحانات الثانوية العامة.. خالد أبو بكر يطالب النواب باستدعاء وزير التعليم

محمد اسماعيل - القاهرة - طالب الإعلامي خالد أبو بكر، رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، باستدعاء الدكتور طارق شوقي وزير التعليم، لمناقشة عقد امتحانات الثانوية العامة.

وأضاف أبوبكر، خلال برنامج "كل يوم" الذي يقدمه على قناة "ONE"، مساء السبت أنه يجب على المسؤول الإجابة على تساؤولات الطلاب بلغة يفهمها الطلاب، وتزيل مخاوفهم من إجراء الإمتحانات في ظل معدلات إصابات فيروس كورونا.

وطرح وجهة نظر الطلاب وأولياء الأمور التي تستند إلى تصريحات وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار، بانخفاض معدل الإصابات بفيروس كورونا بعد الوصول إلى 40 ألف حالة، ما يتيح حينها عقد الإمتحانات في شهر سبتمبر تقريبا.

وأكد الإعلامي خالد أبو بكر، على ضرورة مناقشة لجنة التعليم بمجلس النواب وزير التعليم بحضور أولياء الأمور، مضيفا: "وطنك هو ابنك، وعشان نحافظ على الوطن الصغير كي نخلق وطنا كبيرا لازم نكون بناقش بحرية، بنختلف بموضوعية وأدب".

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