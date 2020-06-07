شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة طبيب بكلية «طب بنها» بفيروس «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعت كلية الطب جامعة بنها، برئاسة الدكتور مصطفى القاضي، عميد الكلية، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، الأحد، الدكتور محمود الفولي، الأستاذ بقسم الفارماكولوجي بالكلية، والذي وافته المنية متأثرا بإصابته بفيروس «كورونا» المستجد.

وقالت الكلية: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. فقد قسم الفارماكولوجي ببنها اليوم أستاذا فاضلا نحسبه من الشهداء بإذن الله بعد معاناته مع مرض الكورونا، الدكتور محمود الفولي.. تغمده الله بواسع المغفرة والرحمة».

وقدم الدكتور مصطفى القاضي التعازي لأسرة الطبيب الراحل، فيما نعى عدد من الأطباء على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي والمكتب الإعلامى لكلية الطب الفقيد.

وأوضح الدكتور عمرو الدخاخني، مدير الشؤون العلاجية بالمستشفي الجامعي ببنها، أن الراحل من مشتول السوق بمحافظة الشرقية، ويعمل أستاذا بالكلية وليس ضمن الفرق الطبية العاملة بالمستشفي، وأنه تم نقله للمستشفي مصابا بالفيروس بعد أن ظهرت عليه الأعراض، وتم حجزه في قسم العزل الخاص بأعضاء هيئة التدريس والأطباء والعاملين بالمستشفي، حتى وافته المنية، موجها العزاء لأسرته ومحبيه وتلاميذه.