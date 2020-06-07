شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام»: لا صحة لوجود تدخلات لإلغاء قرار منع ظهور مذيعات «النهار» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفي مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ما نشرعن وجود تدخلات لإلغاء قرار حظر ظهور عدد من الإعلاميين في وسائل الإعلام.

وأكد المصدر أن المجلس يتمتع بالاستقلالية بنص الدستور ولا يقبل أي تدخل من أي جهة في قراراته التي تصدر وفقا للقانون وتراعي المصالح العامة للمجتمع.

وأهاب المجلس بوسائل الإعلام توخي الدقة عند تناول ما يصدر عن المجلس من قرارات، مؤكدا أن قراره بمنع ظهور عددًا من الإعلاميين سيتبعه قرارات أخرى مماثلة تخضع الإعلاميين لنصوص القانون.

وطالب المصدر الإعلاميين بسرعة توفيق أوضاعهم القانونية.

كانت قناة النهار، قد أعلنت في بيان صحفي، السبت: «مجلس إداره شبكة قنوات النهار، أصدر قرارًا بتعليق البث الحي للقناة وإلغاء كل برامج الهواء، مع الاكتفاء بإعادة بعض البرامج والمسلسلات، لحين إشعار آخر، بعد حل كل الأمور المعلقة مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابه الإعلاميين».

وأصدر المجلس الأعلى الإعلام قرارا السبت بمنع ظهور بوسى الطيار ودعاء فاروق وريم البارودي وهالة فهمي وعلا شوشة، لمدة عام على جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية، لحين تقنين أوضاعهم بنقابة الإعلاميين بالقيد بجداول النقابة أو الحصول على تصريح مزاولة المهنة.

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وقال المجلس إن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 93 لسنة 2016 بشأن نقابة الإعلاميين والقانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لائحته التنفيذية وقرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2017 بتشكيل المجلس الأعلى للاعلام وتوصية لجنة الشكاوى بشأن تقديم البرامج الطبية التي يقدمها شخصيات غير مؤهلة.