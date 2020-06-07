شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات الحماية من «كورونا» في فيلم بـ«الغردقة» انتظارًا للسياحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بالتزامن مع استعدادات وزارة الطيران المدنى لاستئناف الحركة السياحية والرحلات الجوية بمطار الغردقة الدولى، ومن خلال الاستعانة بعدد من الأجانب الذين يعملون بشركات السياحة للقيام بدور الركاب؛ انتهت سلطات مطار الغردقة الدولى من إعداد فيلم يشرح خطة وإجراءات مواجهة فيروس كورونا، فى ظل العودة المنتظرة للحركة السياحية، تلبية لمطالب عدد من شركات السياحة الأجنبية بالتعرف على الإجراءات التى سيتم اتخاذها فى مختلف جهات المطار لعملية استقبال ومغادرة السائحين.

وأكد سيد الجابرى، مسؤول إدارة المطارات بغرفة شركات السياحة فى الغردقة، أن الفيديو تضمن إجراء عملية محاكاة واقعية داخل صالتى السفر والوصول وفى مكاتب الجوازات ومناطق انتظار الأتوبيسات التى ستقل السائحين من وإلى المطار؛ وأعمال التعقيم والتطهير لحقائب المسافرين، لافتًا إلى إرساله لعدد من شركات السياحة الأجنبية، التى كانت تعمل فى السوق السياحية المصرية.

إلى ذلك؛ كشفت مصادر ملاحية بالمطار أنه تم تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل صالات السفر والوصول من خلال وضع مسافات تضمن التباعد بين الركاب خلال إنهاء الإجراءات بهدف تقليل المخاطر وانتقال العدوى بالفيروس، فضلًا عن وجود مسافات كافية للحفاظ على التباعد الاجتماعى بين مقاعد انتظار المسافرين للرحلات داخل صالات السفر ووضع لوحات إرشادية يجب على المسافرين اتباعها للحفاظ على سلامتهم، منها نظافة اليدين وارتداء الكمامة الطبية ووضع علامات على أرضيات المطار للتنبيه على المسافرين بأهمية التباعد الجسدى أثناء إنهاء إجراءات الوصول والسفر.

كانت حركة الطيران الدولى سواء للقادمين أو المغادرين من المطارات المصرية، توقفت منذ 19 مارس الماضى، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، تضمنت رحلات الشحن الجوى، ورحلات الشارتر لإتاحة الفرصة لعودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، بالإضافة إلى رحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل مصر.