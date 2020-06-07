شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية: إزالة 1166 حالة تعدٍ وبناء مخالف خلال شهرين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن طارق رحمي، محافظ الغربية، إزالة 1166 حالة تعدٍ ومخالفة خلال فترة الحظر اعتباراً من 16 مارس الماضي وحتى الآن، شملت تعديات على أراضى أملاك الدولة وأراضى زراعية ومخالفات بناء.

وأوضح «رحمي» في تصريحات صحفية، السبت، أنه تم إزالة فورية لـ 519 حالة تغد على الأراضي الزراعية على مساحة 25 فدان و16 قيراط و18 سهم، وإزالة 415 مخالفة بناء على مساحة 55 ألف و22 مترًا مربعا، وإزالة 232 تغد على أراضي أملاك الدولة على مساحة 11 ألف و893.5 مترًا مربعا.

وأشار إلى استمرار تنفيذ حملات الإزالة على مدار اليوم لردع المخالفين لاستغلال فترات الحظر، مؤكدًا التصدي بكل حزم وحسم لكافة أشكال التعديات والمخالفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأحالتهم للنيابة العسكرية.