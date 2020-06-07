شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: اعتذرت عن رئاسة مجلسى الشعب والشورى فى عهد مبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الرئيس الراحل حسني مبارك عرض عليه رئاسة مجلسي الشعب والشورى ولكنه رفض.

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وأضاف منصور خلال تصريحات لبرنامج زملكاوى الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك: "لن أترشح لرئاسة اتحاد الكرة المصري على الاطلاق، ورئاسة الزمالك بالنسبة لي أهم من تولي وزارة".

وواصل: "أدافع في رئاستي للزمالك عن جميع المقهورين في المجال الرياضي وليس ناديّ فقط".