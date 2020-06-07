شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: اعتذرت عن رئاسة مجلسى الشعب والشورى فى عهد مبارك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الرئيس الراحل حسني مبارك عرض عليه رئاسة مجلسي الشعب والشورى ولكنه رفض.
وأضاف منصور خلال تصريحات لبرنامج زملكاوى الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك: "لن أترشح لرئاسة اتحاد الكرة المصري على الاطلاق، ورئاسة الزمالك بالنسبة لي أهم من تولي وزارة".
وواصل: "أدافع في رئاستي للزمالك عن جميع المقهورين في المجال الرياضي وليس ناديّ فقط".
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