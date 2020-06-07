شكرا لقرائتكم خبر عن لمزارعى الصيفى.. تعرف على نصائح الزراعة للاستخدام الآمن للمبيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365”، نصائح لجنة مبيدات الآفات الزراعية، والإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، حول الاستخدام الآمن للمبيدات خلال موسم الزراعات الصيفية، وكيفية التخلص منها بطرق تحافظ على سلامتك وسلامة بيئتك، وهى كالتالى:

- قراءة المعلومات الملصقة على عبوة المبيد جيدا.

- مراعاة نقل المبيدات بعيدا عن الركاب والمواد الغذائية.

- ارتداء ملابس الواقية واستعمال المعدات المناسبة عند قياس وتحضير الخليط ، وقبل الجنى.

- اجتناب تكليف الأطفال بعملية رشد المبيد.

- اجتناب رش المبيد أثناء الطقس الحار أو المضطرب أو ضد الرياح.

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- عدم إلقاء بقايا الخليط أو الغسل فى الآبار والأودية.

- غسيل العبوات الفارغة 3 مرات ووضع ماء الغسل فى آلة الرش.

- يجب ثقب العبوات البلاستيكية والضغط على العبوات المعدنية بعد غسلها وضعها في مكان آمن.

- يجب تخزين المبيدات فى مكان مقفول بإحكام.

فيما واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، ممثلة فى لجنة مبيدات الآفات الزراعية، حملات تفتيشية مفاجئة على أسواق ومنافذ ومحال بيع المبيدات الزراعية للتأكد من المنتج المطروح وتتبع المنتجات المصنعة لمواجهة تصنيع بير السلم، وحظر المبيدات غير المسجلة من قبل وزارة الزراعة، وضبط مجهول المصدر، وضبط المغشوش وتحويل جميع المخالفات لجهات التحقيق لاتخاذ ما يلزم تجاه المخالفة، حفاظ على الصحة العام والإنتاج الزراعى.

وقال الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن هناك تكليفات من قبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، بتكثيف اللجان المرورية والحملات المكثفة من قبل لجنة المبيدات، بالتعاون بين الأجهزة الأمنية وشرطة المسطحات والبيئة وإدارة حماية المستهلك ومفتشى التموين وجهات الرقابة بوزارة الزراعة والإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية على جميع أسواق ومنافذ بيع وتداول وانتاج المبيدات الزراعية، للتأكد من سلامة المنتج، وضبط المبيدات المحظور ومجهولة المصدر والمغشوشة والمبيدات الغير مصرح بها من قبل وزارة الزراعة والتى قد تضر بالإنتاج الزراعى وصحة المواطنين.