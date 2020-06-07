شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل 329 مصريًا من العالقين بالسعودية والكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، رحلتين لشركة النيل للطيران واير كايرو، وعلى متنهم 329 مصريًا من العالقين بالسعودية والكويت، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

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صرحت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، بأن المطار استقبل رحلة تابعة لشركة النيل للطيران قادمة من الرياض على متنها 164 مصريا، ورحلة تابعة لشركة اير كايرو قادمة من دولة الكويت على متنها 165 مصريا من العالقين هناك ، وقام أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار ، بأجراء اختبارات قياس درجات الحرارة علي جميع الركاب القادمين بصالة الوصول ، وتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما.

وأعلنت سلطة الطيران المدني عن توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.