حاملا أنبوب تنفس.. تاكسي ينقل مريضا - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير - مصطفى الشيمي:
التقطت عدسة "الخليج 365" صورًا لمريض أثناء نقله بواسطة تاكسي، مع دخول ساعات الحظر حيز التنفيذ في نطاق مدينة 6 أكتوبر بالجيزة.
وتوضح الصور، حالة المريض أثناء وضعه على أنبوب للتنفس الصناعي، وإلى جواره شخص يرتدي كمامة، ولم يتح لنا التأكد من طبيعة مرضه، أو الحالة التي يعاني منها ولكن مع اقتراب المصور منه، قال السائق: "ابعد علشان المرض".
وخلال مرور التاكسي بعدة كمائن أمنية من طريق الواحات إلى 6 أكتوبر، أفسحت قوات الأمن الطريق أمامه، وكان سائق التاكسي يرفع الزجاج عند الحديث مع أفراد الكمين.
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