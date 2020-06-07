القومي للمرأة يصدر النسخة الثالثة من تقرير رصد السياسات والبرامج الداعمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

أعلن المجلس القومي للمرأة، إصدار النسخة الثالثة من تقرير رصد السياسات والبرامج الداعمه للمرأة، والذي يتضمن الإجراءات التي اتخذتها الدولة وتراعي احتياجات المرأة طوال الفترة الماضية ومنذ بدء أزمة انتشار فيروس كورونا. وأكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن التقرير يأتي استكمالاً للنسختين الأولى والثانية من التقرير الذي أصدرهما المجلس في شهري أبريل ومايو الماضي، بهدف رصد ومتابعة جميع السياسات والإجراءات الصادرة الداعمة للمرأة المصرية، في ضوء الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. ​

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