الصحة: تشغيل 8 مستشفيات جديدة لعلاج مرضى كورونا بطاقة 3400 سرير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور محمد فوزي السوده، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بوزارة الصحة، إن الهيئة قررت تخصيص 8 مستشفيات للعمل ضمن منظومة علاج مصابي فيروس كورونا المستجد، وهي: أحمد ماهر التعليمي - الجمهورية، المطرية، الساحل ، شبين الكوم، الأحرار، بنها، وسوهاج ومعهد الكبد بالقاهرة.

وأضاف في بيان اليوم السبت، أن القرار يأتي إنطلاقا من دور الهيئة الرائد في تقديم الخدمات الصحية المتكاملة وبعد قرار وزير الصحة والسكان بضم 11 مستشفي تعليمي تابعة للهيئة للعمل ضمن منظومة علاج مصابي كورونا.

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وأوضح أنه سيتم تشغيل المستشفيات بكامل طاقتها السريرية والتي تبلغ 3000 سرير و400 سرير رعاية ، وغرف العمليات الموجودة بها وجميع الأقسام الداخلية والرعايات والطوارئ، لاستقبال حالات كورونا المشتبه فيها والمؤكده مع إجراء أي تدخل مطلوب لمرضى كورونا مثل جراحات العظام والجراحات العامة والولادة والغسيل الكلوى وحتى التدخلات الدقيقة مثل القسطرة القلبية والقسطرة المخية وجميعها بالمجان لمرضى كورونا ، على أن تعمل الثلاثة مستشفيات المتبقية بصورة جزئية في استقبال وفرز وعزل حالات مصابى كورونا.

وأضاف فوزي أن بعض هذه مستشفيات شهدت بالفعل إجراء العديد من حالات الولادة والعمليات الجراحية وجلسات الغسيل الكلوى لمرضى كورونا (كوفيد-19).

وأكد ضرورة الالتزام بالمسارات الآمنة للمرضى والمترددين على المستشفى وبكافة معايير مكافحة العدوى لحماية الأطقم الطبية والمرضى والبيئة.