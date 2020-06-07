"رفض تجديد جواز سفر أيمن نور وتأييد إعدام مقتحمي قسم حلوان".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم السبت، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

الحماية المدنية تخمد حريقًا في مخزن ملحق بمول شهير بأكتوبر

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، السبت، حريقًا اندلع بمخزن ملحق بمركز تجاري شهير في مدينة ٦ أكتوبر.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من شرطة النجدة بنشوب حريق داخل مول شهير بالطريق الصحراوي.

دفع اللواء هاني سعيد مدير الحماية المدنية بالجيزة، بـ 4 سيارات إطفاء، وحاصر رجال الإطفاء مصدر النيران ومنعوا خطر امتدادها إلى المول.

حكم نهائي برفض تجديد جواز سفر أيمن نور

قضت المحكمة الإدارية العليا، بقبول الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، وكيلة عن وزارة الخارجية، وألغت حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بإلزام الأخيرة بتجديد جواز سفر أيمن نور رئيس حزب الغد الجديد.

"النقض" تؤيد أحكام الإعدام والسجن المشدد على المتهمين بـ"اقتحام قسم حلوان"

رفضت محكمة النقض، اليوم السبت، طعن المتهمين بقضية "اقتحام قسم شرطة حلوان" على الأحكام الصادرة ضدهم التي تراوحت ما بين الإعدام والسجن 5 سنوات، وأيدت الأحكام الصادرة بحقهم.

‎تأجيل إعادة محاكمة متهم في قضية "خلية اللجان النوعية المتقدمة" لـ 11 يوليو

قررت الدائرة 5 إرهاب، اليوم السبت، تأجيل إعادة محاكمة المتهم أحمد عبدالغني، على الحكم الصادر ضده بالمؤبد، في اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بقضية "اللجان النوعية المتقدمة"، لجلسة 11 يوليو؛ لسماع الشهود.

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تجديد حبس 4 متهمين بقضية "الاتجار في الأعضاء البشرية"

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطره، اليوم السبت، تجديد حبس 4 متهمين بتكوين شبكة للاتجار في الأعضاء البشرية، 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

وأكدت التحقيقات، أن المتهمين ارتكبوا جريمة الاتجار في الأعضاء البشرية والتي ترفضها الشرائع والأديان، وكونوا تشكيل عصابي تخصص في تجارة الأعضاء البشرية، وأنهم اشتركوا في إجراء عمليات جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.

الداخلية تنعش خزينة الدولة بـ5.1 مليار قضايا تهرب ضريبي وأموال عامة في 7 أيام

حصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية 32 مليون جنيه قيمة مخالفات كهرباء و5.1 مليار جنيه قيمة قضايا تهرب ضريبى وأموال عامة على مستوى الجمهورية خلال أسبوع .

"المعارضات" يجدد حبس نقاش متهم بقتل صديقه بسبب السحر والشعوذة في الجيزة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، تجديد حبس نقاش، 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، لاتهامه بقتل صديقه وإلقائه من الطابق الثالث عقب اتهامه بعمل سحر له وإحداث مشكلات بحياته الزوجية في الجيزة.

ضبط شقيقين لشروعهما في سرقة مشرف محطة وقود بالإكراه بمدينة نصر

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، القبض على شقيقين لشروعهما في سرقة مبلغ مالي من مشرف محطة وقود بالإكراه بمنطقة مدينة نصر.

"كان بيفض الخناقة".. النيابة تستمع لشهود واقعة قتل عامل لشقيقه في الوراق

تستمع نيابة الوراق، لأقوال الشهود في واقعة قيام عاطل بطعن شقيقه عقب تدخله لفض مشاجرة بين شقيقهما الثالث.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.