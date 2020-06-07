محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: اتخذت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية تجاه عدد من السيدات لقيامهن بالتجمع خلال حفل عرس بالقليوبية؛ بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بحظر التجمعات للحد من انتشار فيروس "كورونا المستجد". ورصدت المتابعة الأمنية عرض أحد البرامج التليفزيونية مقطع فيديو لعدد من السيدات حال احتفالهن بزفاف عروسين. وبالفحص تبين قيام عدد من السيدات ابتهاجًا بزفاف العروسين بحمل عدد من الأواني بها بعض الأطعمة، والسير بها في شوارع إحدى قرى مركز طوخ بالقليوبية قبل وقت الحظر، بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء بعدم التجمع. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد تداول مقطع فيديو لحفل زفاف.. الأمن يضبط عددًا من السيدات لمخالفتهن قرار الحظر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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