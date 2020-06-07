أخبار مصر | إصابة نقيب المهندسين بفيروس كورونا.. و"النقابة" توضح حالته

كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر إصابة نقيب المهندسين بفيروس كورونا.. و"النقابة" توضح حالته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت هيئة مكتب النقابة العامة للمهندسين، استقرار الحالة الصحية للمهندس هاني ضاحي نقيب مهندسي مصر، لافتًا إلى أنه يتابع أعمال النقابة من العزل المنزلي.

وكان ضاحي قد شعر بإرتفاع في درجة الحرارة، مما دفعه لإجراء مسحة جاءت نتيجتها إيجابية.

ويذكر أن نقابة المهندسين المصرية برئاسة المهندس هاني ضاحي نقيب مهندسي مصر، شكلت لجنة لإدارة الأزمة بخصوص جائحة كورونا، برئاسة المهندس محمود مغاوري الأمين العام للنقابة، وعضوية السادة أعضاء هيئة المكتب ورؤساء الشُّعب ورؤساء النقابات الفرعية بمحافظات مصر.

وقال المهندس محمود مغاوري الأمين العام لنقابة المهندسين، أن المهندس هاني ضاحي نقيب مهندسي مصر يتابع عمل لجنة الأزمات المنوط بها متابعة المهندسين مصابي كورونا، بالإضافة إلي متابعة المهندسين الذين فقدوا عملهم بسبب الفيرس، مشيرا إلي أن الجميع يتكاتف لدعم أبناء المهنة بأقصى ما يمكن عمله للتصدي لهذه الأزمة والخروج منها بأقل خسائر ممكنة.

ولفت مغاوري إلي أن لجنة الأزمات بالنقابة العامة للمهندسين عقدت إجتماعها الأسبوعي صباح اليوم السبت، مؤكده علي حرصها الكامل على التواصل مع كل المهندسين المتضررين من جائحة كورنا سواء المصابين أو المشتبه في إصابتهم بالفيروس أو من فقدوا وظائفهم بسبب الوباء.

وكشف الأمين العام أن اللجنة تلقت أكثر من 380 بلاغا من المهندسين حتى الأن وقد تم التعامل على الفور مع أصحاب هذه البلاغات التي تنوعت ما بين إصابة بالفيروس وإشتباه في الإصابة ومتضررين في عملهم بسبب الجائحة وتم تقديم الدعم اللازم لكل حالة من خلال النقابة العامة أو من خلال رؤساء النقابات الفرعية بكافة محافظات مصر".

Advertisements

وأضاف إنه بعد فحص الحالات التي تواصلت معها اللجنة تبين إصابة 19 مهندسا بفيروس كورونا ووجود 280 حالة إشتباه اصابة بالفيروس، فيما بلغ عدد المتضررين وظيفيا بسبب كورونا 21 مهندسًا.

وكانت نقابة المهندسين قد خصصت رقم واتس اب 01024123233، والبريد الإلكتروني [email protected] لتلقي شكاوي للمهندسين المتضررين من الفيرسن هناك نموذجًا آخر تم إعداده للمهندس الذي فقد وظيفته بسبب جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن المهندس المتضرر يقوم بملء بيانات هذا النموذج، ويرفق المستندات التي تثبت تعرضه لفقد وظيفته بسبب الفيروس، ويتم إرسال ذلك على الإيميل الذي تم تخصيصه لهذا الغرض، وهو: [email protected]

هذا وتتخذ نقابة المهندسين كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل مبنى النقابة العامة منذ وقوع جائحة فيروس كورونا (كوفيد- ١٩) والذي اجتاح العالم أجمع في غضون أشهر قليلة، وأضاف أن النقابة قامت بتوفير بوابة تعقيم إلكترونية لوضعها في المدخل، لتقوم بتعقيم المهندسين والموظفين قبل دخولهم لمبنى النقابة.

هذا بخلاف الإجراءات الإحترازية الأخرى المتبعة حاليًا، مثل قياس درجة الحرارة ومنع دخول أكثر من ثلاثة أفراد في مصعد النقابة.

كما يمنع الدخول لمبنى النقابة إلا لمن يرتدي الكمامة، وأيضا تقوم النقابة بعملية التعقيم والتطهير التي تتم يوميًا لكل طوابق النقابة.

