شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة البحيرة»: تعافي وخروج 15 حالة كورونا من مستشفيات العزل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور يسرى بيومي، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، شفاء خروج 15 حالة تعافي وشفاء كامل من فيروس كورونا المستجد من مستشفيات العزل في نطاق المحافظة وعودتهم إلى منازلهم بعد تلقي الرعاية والعلاج اللازمين.

وأكد الدكتور حمودة الجزار، وكيل مديرية الصحة، تزايد معدلات الشفاء من فيروس كورونا المستجد وتحول النتائج من إيجابية إلى سلبية وتقديم الرعاية الطبية لجميع المصابين وفقًا لبروتوكول العلاج المحدد من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.

من جانبه، أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على الدور الكبير والمستمر للأطقم الطبية بمحافظة البحيرة لتقدم أفضل رعاية للمصابين مثمنًا الدور الوطنى للطواقم الطبية في العمل بكل اخلاص للحفاظ على سلامة المواطنين.

وأشار المحافظ إلى استمرار عمل اللجان المشكلة للمرور اليومى على جميع مستشفيات المحافظة المخصصة للتعامل مع مصابى فيروس كورونا المستجد والتأكد من توافر المستلزمات بكميات مناسبة وانتظام حضور الأطقم الطبية وتقديم الخدمة للمواطنين.