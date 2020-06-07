رابط موقع وزارة التموين الرسمي || www.tamwin.com.eg يونيو 2020 تحديث بيانات بطاقة التموين رابط موقع إدارة دعم مصر إضافة المواليد الجدد

الإعلان عن انتهاء مهلة تقديم تظلمات حذف البطاقات التموينية للمرحلة الرابعة، www.tamwin.com.eg تظلمات وكذلك تجديد تحديث بيانات بطاقة التموين والاستعلام عن عدد الأفراد في البطاقات التموينية فقد أعلنت وزارة التموين عن مرحلة المحذوفين “المرحلة الرابعة” من بطاقة التموين 2020، والتي انتهت عملية تقديم التظلمات مؤخراً، وتم تقديم التظلمات من خلال موقع وزارة التموين الرسمي لتحديث البيانات للبطاقات التموينية.

كشفت عزة لبيب، ممثل وزارة التموين في وقت سابق خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، لمناقشة موازنات قطاع التموين برئاسة الدكتور حسين عيسى، عن أن عدد المستحقين بالبطاقات التموينية يبلغ وفق موازنة العام المالي الجديد لوزارة التموين 62 مليون مستحق للتموين بدلا من 70 مليون مستحق العام الماضي، وذلك بعد عملية تنقية البطاقات التي تمت خلال الفترة الماضية، وقالت: يبلغ عدد بطاقات التموين 16 مليون بطاقة بدلا من 20 مليون، وبلغ إجمالي موازنة هيئة السلع التموينية 105 مليار جنيه.​

موقع إدارة دعم مصر تحديث بيانات بطاقة التموين

هذا وقد نفت وزارة التموين الأنباء التي ترددت مؤخرا عن فتح باب تقديم التظلمات من جديد لمن تم استبعادهم من منظومة التموين طبقا للمعايير والمحددات والذين لا يستحقون دعم السلع التموينية، حيث أكدت وزارة التموين أنه لا صحة مُطلقا لفتح باب التظلمات للمستبعدين خلال الفترة المقبلة، وأن قرار الاستبعاد بحق هؤلاء نهائي ولا رجعة فيه، حيث تم الفحص الدقيق لجمع التظلمات، وأضافت الوزارة إلى أن باب تقديم التظلمات قد تم فتحه لمدة 165 يوماً، وتم إعادة جميع البطاقات التموينية التي ثبتت حقها في منظومة الدعم التموين.

تحديث البيانات على موقع دعم مصر “تسجيل رقم الموبايل”

المستهلكون معدلات كهرباء كبيرة تصل إلى 1000 كيلوا وات شهريًا فأكثر.

في حالة امتلاك الأسرة أكثر من 3 سيارات.

الأسرة التي لديها قيمة مضافة أكثر من 200 ألف جنيه.

المواطن الذي لديه ضرائب أكثر من 100 ألف جنيه، أو الأسرة لديها سيارة فارهة أحدث من 2013.

إذا كان صاحب البطاقة لديه حيازة زراعية أكثر من 15 فدانا.

وجود جمارك للأسرة بأكثر من 100 ألف جنيه.

فاتورة موبايل للأسرة أكثر من 800 جنيه .

في حالة أن يكون مصاريف مدارس الأبناء أكثر من 50 ألف جنيه.

أن يكون شخص في الأسرة مرتبه الحكومي 12 ألف جنيه فأكثر شهريًا.

التظلمات والمعايير والمحددات لحذف البطاقات التموينية المرحلة الرابعة

لمعرفة الرقم السري لبطاقة التموين

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لا إضافة للمواليد قبل انتهاء عمليات الحذف وأشار التقرير إلى أن موعد إضافة المواليد على بطاقات التموين مرتبط بأمرين هما: انتهاء حذف غير المستحقين بعد فحص التظلمات، وانتهاء تنقية البطاقات المقرر لها نهاية أغسطس الحالي، ثم سيجرى عرض ملف إضافة مواليد الأسر الأولى بالرعاية على مجلس الوزراء وتحديد موعد الإضافة وبدء صرف السلع. وتابع «لن تصدر موافقة لكل من قدم طلب إضافة مواليد، والصرف والإضافة سيكونان للأسر المحتاجة فقط التي دخلت ضمن فئة (الأكثر احتياجاً)». وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التموين تستقبل تظلمات المواطنين من الحذف، وتجتمع لجنة العدالة الاجتماعية لبحث من يستحق العودة لقواعد الدعم، من عدمه، لكن السؤال: هل الأهم الإبقاء على موظف سابق بمعاش ضعيف، أو موظف حالي من ذوى الاحتياجات الخاصة، أم الإبقاء على مواطن يمتلك حيازات زراعية أو حيازات عقارية؟ كما أن قيمة الفدان الزراعي وصلت مليون جنيه، فهل صاحبه له الحق أن يسأل عن دعم ـ50 جنيهاً للفرد؟».

فتح ملف إضافة المواليد على بطاقة التموين

خطوات تقديم التظلمات على بطاقات التموين المرحلة الرابعة

الدخول على رابط موقع www.tamwin.com.eg.

كتابة رقم البطاقة التموينية.

كتابة الرقم القومي.

اختيار المحافظة التابع لها.

اضغط”عرض”.

خطوات إضافة رقم الموبايل على رابط موقع إدارة دعم مصر الرسمي

الدخول على موقع إدارة دعم مصر واتباع التعليمات التالية

الضغط على خانة “سجل موبايلك”

إدخال الرقم القومي

إدخال رقم البطاقة التموينية

إدخال رقم التليفون المحمول ويجب أن يكون هذا الرقم مُسجل باسم صاحب البطاقة.

الضغط على كلمة حفظ رقم المحمول.

تجديد بيانات بطاقة التموين

ومن الجدير بالذكر أن الدولة لم تكتفي بالدعم المقدم من خلال بطاقات التموين فقط، ولكن هناك منظومة الخبز التي تغطي السواد الأعظم من شعب مصر، بالإضافة لبعض برامج الحماية الاجتماعية، ومنها على سبيل المثال برنامج تكافل وكرامة.

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ويسعدنا التواصل معكم للإجابة على جميع الاستفسارات الخاصة بتقديم التظلمات على قرار الاستبعاد من البطاقات التموينية وذلك من خلال التعليقات على هذا التقرير، وسنجيب بالرد على جميع الاستفسارات والتساؤلات.