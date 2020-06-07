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وزيرة الصحة تطالب المتضررين من فواتير المستشفيات الخاصة فى علاج كورونا بتقديم شكوى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه تم فتح المجال للمستشفيات الخاصة والمؤسسات الطبية فى مصر كلها لمواجهة جائحة ، باعتبار أن بعض المواطنين من المصابين بالفيروس لا يرغبون في العلاج بالمستشفيات الحكومية فيتوحه إلى مستشفى خاصة لتلقى العلاج.

 

ووجهت الدكتورة هالة زايد، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، رسالة إلى أصحاب المستشفيات الخاصة قائلة: "تلاحظ ارتفاع ومبالغة غير مسبوقة في تكلفة العلاج من فيروس كورونا في المستشفيات الخاصة، وبقول للقطاع الخاص أن دي أزمة، ومهما كانت التكلفة مينفعش تكون بالمبالغة في الأسعار دي".

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ووجهت الوزيرة رسالة إلى المواطنين المتضررين من فواتير المستشفيات الخاصة: "بناشد المواطنين كل مواطن شايف أن في مبالغة شديدة في فواتير العلاج من كورونا في المستشفيات الخاصة، أنه يقدم شكوى رسمي وسيتم التحقيق الفوري فيها".

 

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