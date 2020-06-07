شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تقترب من كسر حاجز الـ1200 وفاة بكورونا.. وهذه المحافظات الأعلى فى الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الزميل وليد عبد السلام، المشرف على قطاع الصحة بـ"الخليج 365"، فى لايف على الصفحة الرسمية للموقع على فيس بوك، اقتراب مصر من كسر حاجز الـ1200 حالة وفاة بعد تسجيل 32 حالة وفاة جديدة، مشيرا إلى تسجيل 1497 حالة إصابة جديدة ليرتفع إجمالى الحالات المصابة بفيروس كورونا لـ32612 حالة .

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وأضاف المشرف على قطاع الصحة باليوم السابع، أن عدد الحالات التى تعافت من فيروس كورونا بلغت 8538 حالة، بينما كان عدد الحالات التى تحولت من إيجابى إلى سلبى لفيروس كورونا 9603 حالة، مشيرا إلى أن هيئة المستشفيات التعليمية خصصت 7 مستشفيات جديدة لفيروس كورونا وتابع: أنه تم سحب عقار التامفلو لعدم جدواه فى العلاج .

تابع أن المحافظات التى سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هى "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة فى المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

واستكمل أن الوزيرة ناشدت المواطنين بعدم تناول أى أدوية إلا تحت إشراف طبي، مؤكدة أن عقار الهيدروكسى لغير المصابين بفيروس كورونا ليس له أى تأثير للوقاية من الفيروس، مشيرًا إلى أن الوزيرة تفقدت قسم الرعاية المركزة، وقسمى المعامل والأشعة المقطعية، كما تفقدت الوزيرة أماكن استقبال وفرز الحالات المشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا المستجد، مشددة على اعتماد نتائج الفحص الإكلينيكي، وأشعة الصدر، والتحاليل المعملية، كوسائل لتشخيص الحالات المشتبه فى إصابتها بالفيروس وبدء تلقى العلاج فورًا لحين ظهور نتيجة المسحة (pcr)، وفقًا لما تم تحديثه ببروتوكول التشخيص، مشيدة بالخدمات الطبية المقدمة للمرضى.