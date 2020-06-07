شكرا لقرائتكم خبر عن مصائب 2020.. من يقف وراء حريق مخازن أمازون العملاقة؟ (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار اشتعال النيران فى مستودع تابع لشركة أمازون بريدلاندز فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية، الشكوك، بعدما لم تتمكن أحدث أجهزة الحماية المدنية فى المبنى من إطفاء الحريق، وذلك بعدما هب رجال الإطفاء للسيطرة على النيران، وأدى الحريق إلى انهيار أقسام كاملة من المستودع والسقف.

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فى هذا الفيديو، نستعرض معا، تفاصيل حريق مستودع أمازون، بداية من وقوع الحادث، وكافة التفاصيل المتعلقة به.