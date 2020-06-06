شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: صندوق النقد الدولي يدعم مصر في مواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عمرو الجوهري، عضو مجلس النواب، إن مصر حصلت على قرض الـ12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، بعد مراجعات دورية من الصندوق لمدة أربع سنوات، معقباً: «الصندوق كان بيحاسب الحكومة أكثر من البرلمان في الناحية المالية».

وتابع «الجوهري»، خلال حواره ببرنامج «حوار واستثمار»، مساء السبت، أن صندوق النقد الدولي سيدعم الكثير من الدول في ظل أزمة «كورونا»، ومن ضمن هذه الدول مصر التي قامت بتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي بشكل جيد خلال الفترة السابقة.

وطالب عضو مجلس النواب، بإعادة هيكلة الديون لحل مشاكل مصر الاقتصادية، خاصة أن فوائد الديون وصلت لـ566 مليار جنيه، وهذا الأمر لابد أن يحدث من خلال التفاوض مع صندوق النقد الدولي، معقبًا: «عايزين نعيد هيكلة الديون الخارجية، مش نجمدها، حتى تستطيع أن تصمد الدول النامية في مواجهة أزمة كورونا».