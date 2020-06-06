شكرا لقرائتكم خبر عن شروط تبرع المتعافين من فيروس كورونا ببلازما الدم (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عبدالهادى مصباح، أستاذ المناعة، إن تبرع المتعافين من كورونا ببلازما الدم لإنقاذ حياة المرضى يساعد على تعافي المصابين بكورونا في الحالات الحرجة ولكن بشروط.

وأضاف «مصباح»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى معتز عبدالفتاح ببرنامج «90 دقيقة»: «ألا يكون الشخص المتبرع فوق الـ60 عاما، ألا يكون يكون مصابا بفيروسات أخرى مثل الالتهاب الكبدي الوبائي أو غيرها، وأن يكون في حالة صحية جيدة».

وأكد «مصباح» أن القطاع الطبي يقوم بما عليه ويؤدي دورا بطوليا سيُذكر له في التاريخ، مضيفا: «هؤلاء الأطباء في مقدمة المواجهة، ولا بد أن يعامل من يتوفى منهم معاملة الشهداء لأنهم بالفعل في حرب، بل أن الجندي الذي تحاربه أهوّن من محاربة فيروس لا تراه بالعين المجردة».

وتابع: «الحكومة تعاملت منذ البداية بشكل عالٍ، وأرجو أن يفهم الناس أن الالتزام بالمعايير أهم بكثير من العلاج، لأنه حتى اليوم لا يوجد علاج، هناك أمراض أخذت سنوات طويلة لاكتشاف علاج، وعلى سبيل المثال فيروس الإيدز للوصول إلى التركيب الجيني فقط استغرق 3 سنوات»، ونصح المواطنين بالحرص على التغذية بشكل جيد واتخاذ الإجراءات الوقائية.

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