شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إعلانها وقف البث المباشر لبرامجها.. وزير الإعلام يتدخل لحل أزمة قناة النهار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علمت «المصري اليوم» أن أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، أجرى عدة اتصالات بمسؤلى شبكه النهار، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ونقابة الإعلاميين، لاحتواء الأزمة التى أدت لقيام النهار بالإعلان عن وقف برامجها، والاكتفاء بعرض البرامج المسجلة.

جاء تدخل وزير الإعلام لحل الأزمة، بعد صدور قرار من المجلس الأعلى للإعلام بإيقاف 5 من مذيعات القناة وإحالة إحداهن للتحقيق، ما دعا مجلس إدارة شبكه قنوات النهار لاتخاذ قرارا بتعليق البث الحي للقناه وإلغاء كل برامج الهواء وإعادة بعض البرامج والمسلسلات.

كانت قناة النهار، قد أعلنت في بيان صحفي السبت: «مجلس إداره شبكة قنوات النهار، أصدر قرارًا بتعليق البث الحي للقناة وإلغاء كل برامج الهواء، مع الاكتفاء بإعادة بعض البرامج والمسلسلات، لحين إشعار آخر، بعد حل كل الأمور المعلقة مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابه الإعلاميين».

وأصدر المجلس الأعلى الإعلام قرارا السبت بمنع ظهور بوسى الطيار ودعاء فاروق وريم البارودي وهالة فهمي وعلا شوشة، لمدة عام على جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية، لحين تقنين أوضاعهم بنقابة الإعلاميين بالقيد بجداول النقابة أو الحصول على تصريح مزاولة المهنة.

وقال المجلس إن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 93 لسنة 2016 بشأن نقابة الإعلاميين والقانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لائحته التنفيذية وقرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2017 بتشكيل المجلس الأعلى للاعلام وتوصية لجنة الشكاوى بشأن تقديم البرامج الطبية التي يقدمها شخصيات غير مؤهلة.

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