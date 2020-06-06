شكرا لقرائتكم خبر عن «تنسيقية شباب الأحزاب» ترحب بـ«إعلان القاهرة» لحل الأزمة الليبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رحبت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بـ«إعلان القاهرة»، الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، لحل الأزمة الليبية والتأكيد على وحدة وسلامة أراضيها، والعبور بها إلى بر الأمان.

وأكدت التنسيقية، في بيان، دعمها للحل السياسي الذي طرحته المبادرة الليبية المنبثقة عن هذا الإعلان، وما تضمنته من مبادئ في استعادة الدولة الليبية لمؤسساتها الوطنية واستقرارها.

وأضاف البيان: «تعتز تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالجهود التي بذلتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية، وبهذه المبادرة التي جاءت برعايتها لإنهاء معاناة الشعب الليبي، وعودة دولته إلى المجتمع الدولي والعربي إلى جانب شقيقاتها مرة أخرى».

ودعت التنسيقية كافة القوى الدولية والعربية والإقليمية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه وحدة الدولة الليبية، ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب الليبي الشقيق، والقضاء على البؤر الإرهابية؛ مما يعزز أمن واستقرار المنطقة.