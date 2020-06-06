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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يفض بنفسه فرحًا بقاعة أفراح بالمريوطية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
لاحظ اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أثناء عودته من جوله قام بها بمقلب القمامة العمومي بشبرامنت، تردد أعداد من المواطنين وإقبالهم على قرية بها قاعات أفراح، على طريق المريوطية، ما دفعه إلى التوقف للاطلاع على الأمر وما يحدث داخل تلك القرية.
وضبط راشد قاعه أفراح داخل القرية تستعد لاستضافة حفل زفاف بالمخالقة للإجراءات الوقائية والاحترازية التي أقرتها الدولة لمجابهه تفشي فيروس كورونا.
ووجه محافظ الجيزة على الفور بفض الحفل وتشميع القرية بالكامل، كما تم مصادرة الترابيزات والكراسي وإزالة تعديات ومخالفات القاعة من السور الخارجي والبوابة والأرصفة وأسقف الزينة واتخاذ الإجراء القانوني حيال مالك القاعة المخالف.
وشدد محافظ الجيزة على عدم السماح بأي خرق للإجراءات الوقائية التي تم إقرارها ومتابعة حازمة لتنفيذها، مؤكدا على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي تجمعات حرصا على السلامة العامة للمواطنين، لافتا لإلى أنه يتم يوميا شن حملات بالتوازي بكافة الأحياء والمراكز لضبط الشارع وتحقيق الالتزام بالاجراءات الاحترازية.
رافق المحافظ خلال جولته إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة، ومحمود فؤاد رئيس مركز أبوالنمرس.
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