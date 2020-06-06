شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم لطلاب «الأول والثاني الثانوي»: كل من ظهرت نتيجته ناجح والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، رسالة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، قائلا: «كل من ظهرت نتيجته (أياً كانت الدرجات أو الألوان) فهو ناجح إلى الصف الأعلى».
وأضاف شوقي، في تصريحات عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «من حجبت نتيجته عليه أن يرسل للوزارة وصف للحالة على رابط (سيتم نشره هذا الأسبوع) كي يتم بحث حالته وما إذا كان يحتاج دورًا ثان أم هو خطأ فني».
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
32,612
-
تعافي
8,538
-
وفيات
1,198
كانت هذه تفاصيل خبر وزير التعليم لطلاب «الأول والثاني الثانوي»: كل من ظهرت نتيجته ناجح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.