شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم لطلاب «الأول والثاني الثانوي»: كل من ظهرت نتيجته ناجح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، رسالة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، قائلا: «كل من ظهرت نتيجته (أياً كانت الدرجات أو الألوان) فهو ناجح إلى الصف الأعلى».

وأضاف شوقي، في تصريحات عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «من حجبت نتيجته عليه أن يرسل للوزارة وصف للحالة على رابط (سيتم نشره هذا الأسبوع) كي يتم بحث حالته وما إذا كان يحتاج دورًا ثان أم هو خطأ فني».