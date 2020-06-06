شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: نسبة النجاح بامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بلغت 98% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن نسبة النجاح في الامتحانات الإلكترونية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بلغت ٩٨٪؜ . وأضاف شوقي، في تصريحات صحفية: «اجتاز الامتحانات مليون و١٥٥ ألفا من الطلاب»، مشيرا إلى أنه تم حجب نحو ٢٥ ألف نتيجة فقط لأسباب تتعلق بالغياب عن الامتحان أو الرسوب أو مشاكل تقنية أثناء الامتحان. وتابع: «النتيجة المعلنة للفصل الثاني فقط أما النجاح فقد راعي نتائج الفصلين معاً». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 32,612

تعافي 8,538

وفيات 1,198

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