شكرا لقرائتكم خبر عن معتز عبدالفتاح: «الناس قلقانة وحقهم يقلقوا.. تركيا بقت جنبنا» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الدكتور معتز بالله عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية، بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة القاهرة لدعم ليبيا خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعه، السبت، مع المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، في قصر الاتحادية.

وقال «عبدالفتاح»، خلال تقديمه برنامج «90 دقيقة» عبر فضائية «المحور»، إن تركيا تحاول أن تصبح جارا لمصر بوجودها في ليبيا، مؤكدا أن مصر لن تسمح بأن تصبح ليبيا مستعمرة تركية، لافتا إلى أنه لا يتحدث باسم الدولة المصرية وليس في دائرة صنع القرار، ولكن الرئيس السيسي قالها بشكل واضح خلال حديثه بإن «أمن ليبيا جزء من الأمن القومي المصري».

أضاف: «الناس قلقانة، وحقهم يقلقوا، لأن تركيا بقت جنبنا، تركيا جاية من شمالي المتوسط عشان تبقى جارنا، واجتماع النهارده قائم على تخوف بأن تذهب الأمور في ليبيا إلى حيث لا نحب، مبادرة الرئيس مهمة للغاية، في وقت تريد فيه تركيا أن تلعب دور المهيمن في الشرق الأوسط، الثعمانيون الجدد يريدون أن يحتلوا الشرق الأوسط، لذا مبادرة مصر هامة على المستوى الاستراتيجي للغاية، ومن المؤكد أن مصر لن تسمح لليبيا أن تصبح مستعمرة تركية».