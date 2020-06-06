شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة هاني ضاحي نقيب المهندسين بفيروس «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت نقابة المهندسين عن إصابة هاني ضاحي، نقيب المهندسين، بفيروس كورونا المستجد، عقب شعوره بارتفاع في درجة الحرارة واجري مسحه جاءت نتيجتها بايجابية إصابته بالفيروس. وأكدت هيئة مكتب النقابة العامة للمهندسين علي ان الحالة الصحية للمهندس هاني ضاحي نقيب مهندسي مصر مستقرة وأنه يتابع اعمال النقابة وهو في العزل المنزلي. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 32,612

تعافي 8,538

وفيات 1,198

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