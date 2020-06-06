شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة البحث عن شهادة ميلاد.. «جنى» تواجه المجهول منذ 19 شهرًا في الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

منذ 19 شهرًا، تعيش الطفلة «جني»، 6 سنوات، حياة غير مستقرة تهدد مستقبلها، بعد أن تركتها والدتها داخل إحدى الحضانات في مدينة الغردقة واختفت من المدينة، تاركة الطفلة لمصير مجهول.

وبعد الفشل في العثور على والدة الطفلة وعدم وجود دور رعاية اجتماعية بالبحر الأحمر لاستقبالها، أصبحت «جنى» حديث الشارع في الغردقة، بعد تداول فيديو لإحدى السيدات التي تحتضن الطفلة.

وكشفت السيدة في الفيديو المتداول أن الطفلة لا تحمل شهادة ميلاد، مطالبة المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي ولجنة حماية الطفل بالبحر الأحمر والمجلس القومي للطفولة التدخل لاستخراج شهادة ميلاد لها لإلحاقها المدرسة، وتوفير دور رعاية لاستلام الطفلة ورعايتها خوفا من تركها دون عائل.

وتقول السيدة، التي ترعى «جنى»، إنها تسلمتها بمحضر رسمي من نيابة الغردقة، وأن الطفلة لا تحمل شهادة ميلاد لعدم وجود أي عائل لها بعد أن تركتها والدتها بإحدى الحضانات وهربت.

من جهته، اكد الأحمد محمد، وكيل وزاة التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر، عدم وجود دور رعاية بالبحر الأحمر، مشيرًا إلى أن لجنة حقوق الطفل بالمحافظة تولت هذه الواقعة للبحث عن حل لرعاية الطفلة واستخراج شهادة ميلاد لها.

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