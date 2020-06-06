شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم الأغلبية البرلمانية: الانتهاء من مشروع قانون مجلس الشيوخ (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عبدالهادى القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر وزعيم الأغلبية البرلمانية، إنه تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون مجلس الشيوخ، مشيرًا إلى أنه تم إعداده بعد جلسات الحوار المجتمعي التي تمت على عدة مراحل، وتم الاستماع فيها إلى العديد من فئات الشعب، وتم الاستماع إلى جميع الملاحظات ليخرج القانون إلى النور معبرًا عن تأييد جموع طوائف الشعب المختلفة.

وأضاف «القصبي» في بيان لائتلاف دعم مصر، السبت، أنه سيتقدم بمشروع قانون مجلس الشيوخ، وتعديل بعض مواد قانون مجلس النواب، الأحد، إلى رئيس مجلس النواب، مشيرًا إلى أن «مشروع القانون الخاص بالشيوخ وتعديلات قانون مجلس النواب أتت مستوفاة للشروط الدستورية المنصوص عليها، ومتوافقة مع المعايير القانونية».

وأوضح أنه طبقًا للمشروع فإن «مجلس الشيوخ يتكون من 300 عضو، ويتم انتخاب ثلثهم بنظام الفردي، والثلث الآخر بنظام القائمة، والثلث الأخير يتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية»، مشيرًا إلى أن «تعديلات قانون النواب حافظت على نفس عدد الأعضاء الحالي في تشكيله، ليتم انتخاب ٥٠ ٪ منهم بنظام القائمة، و٥٠٪ منهم بنظام الفردي، وذلك كان نتيجة الحوار مع العديد من الأحزاب المكونة للائتلاف والخبراء القانونين والدستوريين الذين تم الاستعانة بهم من قبل الائتلاف، حيث نص القانون على استيفاء النسب الدستورية للفئات التي تم تمييزها وعلى رأسها نسبة الـ٢٥٪ للمرأة، تعزيزًا لمشاركة المرأة في بناء مستقبلها، وتقديرًا لدورها ومشاركتها في بناء وطنها».