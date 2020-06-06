شكرا لقرائتكم خبر عن بنك مصر يعلن أول وفاة بفيروس «كورونا» بين موظفيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن بنك مصر أول حالة وفاة جراء فيروس «كورونا» المستجد من أسرة البنك، حيث توفي، السبت، محمد على حسن أبوخودة، مساعد مدير عام بفرع المعاملات الدولية، الذي وافته المنية عن عمر يناهز 60 سنة، بسبب مضاعفات إصابته بـ«كوفيد 19»، وكان آخر يوم عمل له 21 مايو 2020.

‎وافاد بيان للبنك، مساء السبت، بأن «الراحل استهل مسيرته المهنية كمصرفي بفرع القاهرة والتي امتدت لأكثر من 35 عاماً من العطاء والتفاني بالعمل، وأختتمها بوظيفة مساعد مدير عام بفرع المعاملات الدولية».

وأكد بنك مصر أن «سلامة وصحة الجميع هي على رأس اهتماماته واولوياته، وقد حرص البنك منذ بدء الأزمة وقبل ظهور اية حالات إصابة على اتباع كافة تعليمات وزارة الصحة بحرفية ومهنية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وذلك على كافة المستويات؛ العملاء والعاملين ومقرات العمل، وذلك من خلال تعقيم أماكن العمل بشكل دوري وتوفير المطهرات والأقنعة الواقية للموظفين وكذا متابعه حالات العاملين ممن يشعروا بأعراض وغيرها من الإجراءات ذات الصلة».

أضاف البيان: «حرص البنك على اتاحة كافة الخدمات المصرفية من خلال القنوات الالكترونية المختلفة، هذا إلى جانب اعداد خطط طوارئ للتعامل مع تلك النوعية من الأزمات بما يكفل الامن لجميع الافراد ويضمن سير العمل، وذلك لما تقوم به البنوك من دور رائد وحيوي في خدمة الاقتصاد الوطني وبخاصة في أوقات المحن والأزمات، وتأتي تلك الإجراءات من منطلق حرص إدارة البنك على الجميع، داعين الله أن تمر هذه الفترة العصيبة على مصرنا الغالية وشعبها الكريم بسلام».