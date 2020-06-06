«الوطنية للإعلام»: نقوم بدورنا وواجبنا الوطني لمواجهة «كورونا»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت الهيئة الوطنية للإعلام إنها تتابع جميع الحالات التي تتعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد، وآخرها كان خلال اليومين الماضين 6 حالات ومنهم حالتين بالمعاش.
وأضافت الهيئة في بيان، السبت، أنه تم التواصل مع الحالات المصابة، واتخاذ جميع الإجراءات وفقاً لبروتوكول العلاج المتبع لوزارة الصحة حتي دخولهم بالمستشفى، وتتم المتابعة والتواصل من خلال رئيس الرعاية الطبية ودكتور الباطنة بالرعاية لمتابعة الحالة، بالإضافة إلى مدير عام الحسابات بالرعاية الطبية، لإنهاء الإجراءات الإدارية لدخول الحالات، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص أرقام هواتف بوحدة الطوارئ بالرعاية الطبية تعمل على مدار 24 ساعة تتلقى بلاغات الحالات المصابة.
وأكدت الهيئة أن الرعاية الطبية تتواصل وتنسق مع المستشفى والحالات المصابة لتذليل كافة العقبات أمامهم سواء بالحضور بالمستشفى أو هاتفيًا والتعامل حتى دخول الحالات، لتلقي العلاج، مشيرة إلى أنه تم إبرام برتوكول طبي جديد مع مستشفيات جديدة تعالج حالات الإصابة بمرض كورونا، كما تسعى خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع بعض المستشفيات الخاصة لتوفير عدد من الآسرّة بها لعلاج الحالات المصابة.
وشددت الهيئة على أنها تقوم بدورها وواجبها الوطني منذ بداية مواجهة الفيروس بتشكيل مجموعات عمل بمختلف القطاعات المعنية تعمل بشكل مستمر وفي تواصل وتنسيق دائم لتنفيذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمبنى، مؤكدًة أنها سخرت جميع إمكانياتها، ومستمرة في تقديم خدماتها بالقيام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة للحفاظ على سلامة وصحة العاملين بالهيئة.
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