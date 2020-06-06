الإعلان الثالث عشر شقق الإسكان الاجتماعي شروط التقديم وأسعار الشقق من خلال صندوق التمويل العقاري

وزارة الإسكان طرحت شقق الإعلان الثاني عشر للإسكان الاجتماعي حيث تم طرح 20 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل يعدد من محافظات مصر ، حيث أعلنت وزارة الإسكان سيتم الإعلان عن فتح باب التقديم والتسجيل لشقق الإعلان الثالث عشر وذلك خلال الفترة القريبة المُقبلة، وسنستعرض معكم الشروط الواجبة للمتقدمين، وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية تقوم على توفير هذا النوع من وحدات الإسكان الاجتماعي، وذلك في المناطق العمرانية الجديدة لفئة محدودي الدخل.

صرحت وزارة الإسكان عن طرح عدد وحدات سكنية لجميع الشباب ويتم طرح وحدات الإسكان الاجتماعي الإعلان الثالث عشر يعدد 10 محافظات، بحيث بلغت عدد الوحدات ما يقرب من 20 ألف وحدة سكنية، وقد أشارت الوزارة بأن مساحة هذه الوحدات تبلغ 90 متر مربع كاملة التشطيب وبها جميع المرافق الحكومية، وان سعر الوحدة يبلغ 197 ألف جنيه مصري، وقد أشارت الوزارة عن جاهزية الوحدة لتسليم.

خطوات التقديم في الإعلان الثالث عشر للإسكان الاجتماعي

يتم التقديم في شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان الثالث عشر الخاص من خلال الرابط الإلكتروني الخاص بموقع صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري على شبكة الإنترنت، جدير بالذكر أن هناك فيديو توضيح لخطوات التقديم على طلب وحدة سكنية.

شروط حجز شقق الإعلان الثالث عشر للإسكان الاجتماعي

ألا يزيد الدخل الشهري الصافي للأسرة المستفيدة من شقق الإسكان الاجتماعي عن 5700 جنيه، وألا يزيد الدخل الشهري للفرد العازب عن 4200 جنيه مصري.

يتم تسديد مقدم الحجز لوحدة الإسكان الاجتماعي وقيمته 10 ألاف جنيه للشقق المكونة غرفتين وصالة، وسداد مقدم الحجز وقدره 15 ألف جنيه للوحدة المكونة من ثلاث غرف وصالة.

أعلنت وزارة الإسكان عن البدء في استقبال طلبات الحجز في الإعلان العاشر بمشروعات الإسكان الاجتماعي، حيث سيتم فتح باب سداد المقدمات وتسجيل البيانات على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وذلك بدأ من يوم 7 يونيو لذوى الاحتياجات الخاصة على أن يتم فيح باب سداد مقدم الحجز وتسجيل البيانات لكافة لمواطنين يوم 14 يونيو 2020.

رقم تليفون صندوق التمويل العقاري استعلام بالرقم القومي

صرحت منى عبد الحميد بأن من لديه أي شكوى أو تظلم أو استفسار من عملاء الصندوق عليه أن يتواصل مع أرقام صندوق التمويل العقاري على الأرقام الحالية وهي: 1188 أو 5777 أو 5999 من أي تليفون محمول و090071117 من أي خط أرضي) أو من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق (www.mff.gov.eg) للتعرف على حالة الطلب الخاصة به ذلك من خلال الموقع الإلكتروني «www.shmff.gov.eg». Advertisements

التقديم في شقق الإعلان الثالث عشر من الإسكان الاجتماعي ونماذج الشقق

رابط الصندوق الاجتماعي إعلان نتيجة وحدات الإعلان العاشر للإسكان

نموذج مساحته 90 متر مربع مكون من 3 غرف وصاله بمساحة 90 متر بسعر 225 ألف جنية (مقدم حجز 15 آلاف جنيه) نموذج مساحته 75 متر مربع مكون من غرفتين وصالة بمساحة 75 متر بسعر 185 ألف جنيه ( ومقدم الحجز 10 آلاف جنيه)خطوات التقديم لحجز شقق الإسكان الاجتماعي.

الإعلان الثالث عشر للإسكان الاجتماعي وكيفية الحجز إلكترونيا

الدخول على رابط صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وزارة الإسكان https://www.mff.gov.eg. تسجيل جميع بيانات المتقدم للحجز. إرفاق المستندات الشخصية للمتقدم. عند الانتهاء اضغط “إرسال”.

شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي

أن يكون عمر المتقدم أكير من 21 عام ميلادي

لا يجوز التقدم للحصول على أكثر من شقة.

ألا يكون المتقدم قد حصل على وحدة سكنية في الإسكان الاجتماعي من قبل( دار مصر – سكن مصر – أو غيرها).

ألا يكون أحدا من أفراد الأسرة قد حصل على قرض أو شقة من الإسكان الاجتماعي من قبل، كما ألا يكون أحدا من الأسرة من المتقدمين من الأطفال القُصر.

أن يكون غير حاصلا على سكن خاص به، سواء ملك له أو آل إليه بالميراث.

أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة التي يريد التقديم فيها، أو من محافظة مجاورة.

يكون نظام السداد بالتقسيط على 20 عام من خلال النظام المتبع للتمويل العقاري.

المحافظات والمناطق والمدن الخاصة بالإعلان الثالث عشر للإسكان الاجتماعي محافظة الفيوم وتشمل مدن ومناطق “طامية – هوارة المقطع – دمشقين – شدموه”. محافظة بنى سويف بمنطقتي “الفشن – الواسطى”. محافظة المنيا مناطق “سمالوط – مطاى – بنى مزار – مركز المنيا”. محافظة أسيوط مناطق “البداري – مركز أسيوط – ديروط – منفلوط – منقباد – أبنوب – أبوتيج – ساحل سليم – صدفا – الفتح – الغنايم – مدينة أسيوط الجديدة”. محافظة سوهاج مناطق “المراغة – المنشأة – جهينة – سوهاج – حى الكوثر – مدينة سوهاج الجديدة”. محافظة قنا مناطق “أبوتشت – نجع حمادى – الوقف – قوص – نقادة – مدينة قنا الجديدة”. محافظة الأقصر مناطق “اسنا الدير شرق – اسنا الشغب – ارمنت أبو قليعى – ارمنت الريانية – الطود – المدامود – القرنة القديمة – القرنة الضبعية – مدينة طيبة الجديدة”. محافظة أسوان منطقة كوم امبو. محافظة البحر الأحمر مناطق “رأس غارب – القصير – مرسى علم”. محافظة مطروح مناطق “الحمام – سيدى عبد الرحمن – العلمين – سيوه.

الأوراق والمستندات المطلوبة للحجز في وحدات الإسكان الاجتماعي

صورة من بطاقة الرقم القومي، جديدة وسارية. مفردات الراتب الشهري للمتقدم. قسيمة الزواج”للمتزوجين”. شهادات ميلاد للأطفال.

الأوراق المطلوبة من الأرامل

صورة من بطاقة الرقم القومي. شهادة وفاة الزوج. بيان للمعاش (إذا كانت تتلقى معاشا). شهادات ميلاد الأولاد (إن كان لديها أطفال). صورة من عقد إيجار الوحدة السكنية.

يقدم الصندوق دعماً نقدياً بما يكفل النزول بعبء التمويل وثمن الوحدة إلى ما يمكن للمستثمر سداده، وتتراوح قيمة الدعم الحالية ما بين 5 ألاف جنيه إلى 40 ألف جنيه مصري من قيمة الوحدة على حسب دخل المستثمر وهو ما يعرف بالنظام المتدرج حيث تزيد قيمة الدعم كلما قل دخل المستثمر والعكس صحيح. ويؤدي هذا النمط من الدعم إلى خفض الأقساط الشهرية إلى معدل لا يتجاوز 35% من صافى الدخل الشهرى لمشتري الوحدة قابلة للتعديل حسب ما يقرره القانون .

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وتتراوح قيمة الدعم الحالية ما بين 5 ألاف جنيه إلى 40 ألف ، ويطلق على هذا النظام من الدعم “النظام المتدرج” حيث ترتفع قيمة الدعم المقدم للمواطنين كلما كان دخله منخفض، والهدف من ذلك تخفيض القسط الشهرى لوحدات الإسكان الاجتماعي بحيث تقل عن 35 % من صافي دخل الراغبين في الحصول على هذه الوحدات.