حجز شقق الإعلان الثالث عشر || شروط الحجز بالإسكان الاجتماعي عبر صندوق التمويل العقاري

نتابع معكم نتائج التقديم لحجز شقق الإعلان الثالث عشر والذي تم تقديم موعده بعد نجاح طرح شقق الإسكان الاجتماعي والإقبال الغير مسبوق لحجز شقق الإعلان السابق، والذي يأتي في إطار حرص الدولة المصرية في رعاية الفئة الاجتماعية من محدودي الدخل، وهي الفئة الأولى برعاية الدولة، فقد قررت وزارة الإسكان بالتعاون مع صندوق التمويل العقاري قرب البدء في الإعلان عن طرح شقق الإعلان الثاني عشر لمشروعات الإسكان الاجتماعي،فقد صرحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي دعم التمويل العقاري الدكتورة مى عبد الحميد، أن الموعد المقرر لطرح شقق الإعلان الحادي عشر بمشروعات الإسكان الاجتماعي سيكون خلال أيام.

ومن الجدير بالذكر أن عدد الوحدات السكنية بالإعلان الثالث عشر يبلغ عددها حوالي 20 ألف وحدة سكنية، هذه الوحدات السكنية موزعة على عدة محافظات، هذا وقد احتلت المدن الجديدة النصيب الأكبر من شقق الإعلان الثالث عشر للإسكان الاجتماعي، أما عن شروط الحجز فتكاد تطابق شروط الحجز التي تضمنها الإعلان الثاني عشر لشقق الإسكات الاجتماعي.

نتائج التقديم لحجز شقق الإعلان الثالث عشر

طريقة حجز شقق الإعلان الحادي عشر للإسكان الاجتماعي

شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان الثالث عشر

أن يكون عمر المتقدم أكير من 21 عام ميلادي

لا يجوز التقدم للحصول على أكثر من شقة.

ألا يكون المتقدم قد حصل على وحدة سكنية في الإسكان الاجتماعي من قبل( دار مصر – سكن مصر – أو غيرها).

ألا يكون أحدا من أفراد الأسرة قد حصل على قرض أو شقة من الإسكان الاجتماعي من قبل، كما ألا يكون أحدا من الأسرة من المتقدمين من الأطفال القُصر.

أن يكون غير حاصلا على سكن خاص به، سواء ملك له أو آل إليه بالميراث.

أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة التي يريد التقديم فيها، أو من محافظة مجاورة.

يكون نظام السداد بالتقسيط على 20 عام من خلال النظام المتبع للتمويل العقاري.

المحافظات والمناطق والمدن الخاصة بالإعلان الثالث عشر للإسكان الاجتماعي محافظة الفيوم وتشمل مدن ومناطق “طامية – هوارة المقطع – دمشقين – شدموه”. محافظة بنى سويف بمنطقتي “الفشن – الواسطى”. محافظة المنيا مناطق “سمالوط – مطاى – بنى مزار – مركز المنيا”. محافظة أسيوط مناطق “البداري – مركز أسيوط – ديروط – منفلوط – منقباد – أبنوب – أبوتيج – ساحل سليم – صدفا – الفتح – الغنايم – مدينة أسيوط الجديدة”. محافظة سوهاج مناطق “المراغة – المنشأة – جهينة – سوهاج – حى الكوثر – مدينة سوهاج الجديدة”. محافظة قنا مناطق “أبوتشت – نجع حمادى – الوقف – قوص – نقادة – مدينة قنا الجديدة”. محافظة الأقصر مناطق “اسنا الدير شرق – اسنا الشغب – ارمنت أبو قليعى – ارمنت الريانية – الطود – المدامود – القرنة القديمة – القرنة الضبعية – مدينة طيبة الجديدة”. محافظة أسوان منطقة كوم امبو. محافظة البحر الأحمر مناطق “رأس غارب – القصير – مرسى علم”. محافظة مطروح مناطق “الحمام – سيدى عبدالرحمن – العلمين – سيوه.

الأوراق المطلوبة للحجز في وحدات الإسكان الاجتماعي

صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم للحجز وزوجته في حال كان متزوجا، على أن تكون البطاقات سارية.

مفردات الدخل الشهري للمتقدم، من خلال شهادة إثبات الدخل السنوي مختومة من جهة العمل

قسيمة الزواج”للمتزوجين”.

شهادات ميلاد للأطفال.

الأوراق المطلوبة من الأرامل

صورة من بطاقة الرقم القومي.

شهادة وفاة الزوج.

بيان للمعاش (إذا كانت تتلقى معاشا).

شهادات ميلاد الأولاد (إن كان لديها أطفال).

صورة من عقد إيجار الوحدة السكنية.

إيجار الوحدة السكنية. إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي (كهرباء – غاز – مياه).

يقدم الصندوق دعماً نقدياً بما يكفل النزول بعبء التمويل وثمن الوحدة إلى ما يمكن للمستثمر سداده، وتتراوح قيمة الدعم الحالية ما بين 5 ألاف جنيه إلى 40 ألف جنيه مصري من قيمة الوحدة على حسب دخل المستثمر وهو ما يعرف بالنظام المتدرج حيث تزيد قيمة الدعم كلما قل دخل المستثمر والعكس صحيح. ويؤدي هذا النمط من الدعم إلى خفض الأقساط الشهرية إلى معدل لا يتجاوز 35% من صافى الدخل الشهرى لمشترى الوحدة قابلة للتعديل حسب ما يقرره القانون .

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أما بخصوص الحالات الخاصة بذوى الاحتياجات الخاصة، فقد تقرر تخصيص نسبة من شقق الإعلان الثالث عشر للإسكان الاجتماعي تعادل 5% من الوحدات السكنية بالمشروع، وذلك حال انطباق الشروط، كما يجب تقديمهم بما يفيد درجة الإعاقة من خلال الجنة الطبية العامة أو من المجالس الطبية المتخصصة من المحافظة التي يتبعها.