أسعار اللحوم اليوم السبت 5\6\2020 في مصر.. والكيلو الكندوز يسجل 120 جنيها

شهدت أسعار اللحوم في مصر خلال الفترة الماضية ارتفاع كبير في بعض المحافظات وهذا بالتزامن مع موسم شهر رمضان، وبدأت الأسعار تستقر حاليا بعد أجازة عيد الفطر المبارك، وهذا مع تراجع الطلب عليها، وإليكم الآن في هذا التقرير سعر اللحوم اليوم السبت 6 يونيو 2020.

أسعار اللحوم في مصر اليوم

شهدت أسعار اللحوم اليوم السبت الموافق 6 يونيو 2020 استقراراً في محلات الجزارة في القاهرة الكبرى في إطار الإجراءات الوقائية التي فرضتها الحكومة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وسجل كيلو اللحم الكندوز ما بين 110 إلى 150 جنيها، وبلغ سعر اللحم الضأن بين 130 إلى 160 جنيها، وسجل سعر كيلو اللحم المفروم البلدي بين 110 إلى 150 جنيها، في حين بلغ سعر كيلو البفتيك بين 120 إلى 150 جنيها، وتروح سعر كيلو اللحم الجملي محو 90 إلى 110 جنيها.

في حين تسجل أسعار اللحم الكندوز في المجمعات الاستهلاكية التابعة للحكومة نحو 90 جنيها، واللحم الضأن بيم 80 و90 جنيها للكيلو.