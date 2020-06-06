شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر: تحويل "الزهراء الجامعى" لمستشفى عزل فيروس كورونا خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت جامعة الأزهر تحويل مستشفى الزهراء الجامعى بالعباسية لاستقبال حالات كورونا، حيث أجرى الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر يرافقه الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة والمشرف العام على المستشفيات والدكتور مصطفى عبدالغنى نائب رئيس الجامعة لفرع البنات زيارة تفقدية لمستشفى الزهراء الجامعى للتأكد من جاهزيتها لاستقبال مرضى فيروس كورونا خلال الأيام المقبلة.

وقد أشاد بجهود أطباء وطاقم تمريض جامعة الأزهر بكافة مستشفياتها فى الوقوف مع الدولة ضمن تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا. يشار إلى أنه كان فى استقباله، الدكتورة نييرة مفتاح عميدة كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفى والدكتور محمود مبروك و الدكتورة هناء العبيسى وكيلة الكلية و الدكتورة تغريد عبدالرحمن مديرة المستشفى.

وكان قد نفى الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية ما تم تداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعى من أن مصابى فيروس كورونا يعالجون بمبالغ مالية بمستشفى جامعة الأزهر التخصصى برئاسة الدكتور محمد عجاج مدير عام المستشفى. وأوضح المشرف العام على قطاع المستشفيات أن الحالات التى ثبت ايجابيتها للإصابة بالفيروس تحظى برعاية طبية كاملة بالمستشفى بالمجان طبقا لبروتوكولات العلاج المعمول بها، مشيرا إلى أن كل هذه الخدمات الطبية تقدم بالمجان جنبا إلى جنب مع جهود الدولة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ومتابعة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة.