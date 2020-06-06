شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الأمريكية بطرابلس ترحب بالجهود المصرية الرامية إلى حل الأزمة الليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحبت السفارة الأمريكية فى ليبيا اليوم /السبت/ بالمبادرة المصرية التى تهدف إلى حل شامل للأزمة الليبية، متضمنة الوقف الفورى لإطلاق النار فى ليبيا.

وقالت السفارة - فى بيان بثته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك) اليوم - "نرحب بجهود مصر وغيرها من الدول لدعم العودة إلى المفاوضات السياسية التى تقودها الأمم المتحدة وإعلان وقف إطلاق النار".

وأوضحت "تراقب الولايات المتحدة باهتمام ظهور الأصوات السياسية فى شرق ليبيا"، معربة عن تطلعها إلى "رؤية هذه الأصوات منخرطة فى حوار سياسى وطنى حقيقى فور استئناف محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) التى تستضيفها بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا بشأن وقف إطلاق النار".

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وأضافت السفارة "ندعو جميع الأطراف للمشاركة - بحسن نية - فى وقف القتال والعودة إلى المفاوضات السياسية التى تقودها الأمم المتحدة".



وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى وقائد الجيش الوطنى الليبى المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح - عقب مباحثاتهم فى وقت سابق اليوم - عن مبادرة جديدة لإنهاء الأزمة الليبية.



وتشمل "مبادرة القاهرة" مقترحات لإعلان وقف إطلاق النار فى عموم ليبيا اعتبارا من 8 يونيو، وتؤكد على وحدة وسلامة الأراضى الليبية واستقلالها واحترام كافة الجهود والمبادرات والقرارات الدولية، وتجدد الدعوة إلى استئناف مفاوضات السلام فى جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة بصيغة "5+5".