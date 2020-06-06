الحماية المدنية تخمد حريقًا في مخزن ملحق بمول شهير بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، السبت، حريقًا اندلع بمخزن ملحق بمركز تجاري شهير في مدينة ٦ أكتوبر. تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من شرطة النجدة بنشوب حريق داخل مول شهير بالطريق الصحراوي. دفع اللواء هاني سعيد مدير الحماية المدنية بالجيزة، بـ 4 سيارات إطفاء، وحاصر رجال الإطفاء مصدر النيران ومنعوا خطر امتدادها إلى المول. ونفذ رجال الدفاع المدني أعمال التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران، وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة، والوقوف على ملابسات الحريق.

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