بالتواريخ.. ننشر الأوراق والمستندات المطلوبة لمعاوني مجلس الدولة الجدد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:
هنأ مجلس إدارة مجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، المندوبين المساعدين، بالقرارين الجمهوريين، رقمي ٢٣٣، ٢٣٨ لسنة ٢٠٢٠، من دفعتي ٢٠١٤، ٢٠١٥، متمنيًا لهم حياة قضائية موفقة بمجلس الدولة.
وطالب مجلس الدولة المندوبين المساعدين، بتقديم المستندات التالية:
عدد ٥ صور شخصية حديثة، (زي رسمي، خلفية بيضاء سادة) عدد ٣ صور بطاقة الرقم القومي (على الوجهين بحجمهما الطبيعي)، إقرار الذمة المالية من البريد، تقديم ما يفيد قبول الاستقالة من أي جهة يعمل بها، أصل شهادة بالموقف من التجنيد.
وحدد مجلس الدولة مواعيد التقديم على النحو التالي:
خريجي دفعة ٢٠١٤ من يوم الأربعاء الموافق ١٠ يونيو، حتى الأحد ١٤ يونيو الجاري، من العاشرة صباحًا حتى الثالثة عصراً، عدا الجمعة، ١٢ يونيو.
خريجي دفعة ٢٠١٥، من يوم الإثنين ١٥ يونيو، حتى يوم الثلاثاء ٢٣ يونيو الجاري، من العاشرة صباحا حتى الثالثة عصرًا، عدا الجمعة ١٩ يونيو.
وأهاب المجلس بالمندوبين المساعدين، تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة، لموظفي مكتب رئيس مجلس الدولة، بقاعة الاجتماعات بالدور الرابع، وسرعة استكمال الأوراق المطلوبة في الموعد المحدد حتى يتم تحديد ميعاد حلف اليمين واستلام العمل.
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